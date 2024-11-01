edición general
Dos mujeres de 21 y 22 años se enfrentan a cadena perpetua en Uganda por un beso

Dos mujeres de 21 y 22 años se enfrentan a cadena perpetua en Uganda por un beso

La policía irrumpió en la habitación de las jóvenes y las arrestó bajo cargos de «practicar la homosexualidad»

Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Cosas de dictaduras de mierda.
Sergio_ftv #3 Sergio_ftv *
Para que este tipo de represión no suceda aquí debemos luchar contra ideales como los que sigue #_2, que es lo más parecido que tenemos por aquí a esas dictadura.

Edit, para #_2
antesdarle #1 antesdarle
