·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6480
clics
Pantomima full: hombre performativo
5996
clics
Europa vs. USA, quién está ganando realmente? [ENG]
4755
clics
Eclipse Solar Total de 2026 en España
2583
clics
FMHY: la mayor colección de cosas gratis de internet
4565
clics
El aficionado del Real Madrid expulsado por hacer el saludo nazi: "Tengo dos negros adoptados"
más votadas
584
VÍDEO | Susan Sarandon, sobre Pedro Sánchez: "Ha estado siempre del lado correcto de la historia"
269
Israel lanza un ataque contra Irán [EN]
498
Un vídeo muestra la lujosa reforma realizada por el hijo de una concejala del PP en una VPO de Alicante que se ha quedado
579
Losantos difundió el bulo de la enfermedad de Pedro Sánchez
511
Juan Carlos I: golpista, putero y ladrón
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
13
clics
Dos mujeres de 21 y 22 años se enfrentan a cadena perpetua en Uganda por un beso
La policía irrumpió en la habitación de las jóvenes y las arrestó bajo cargos de «practicar la homosexualidad»
|
etiquetas
:
beso
,
uganda
,
mujeres
,
cadena perpetua
5
2
1
K
74
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
1
K
74
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Macnulti_reencarnado
Cosas de dictaduras de mierda.
1
K
23
#3
Sergio_ftv
*
Para que este tipo de represión no suceda aquí debemos luchar contra ideales como los que sigue
#_2
, que es lo más parecido que tenemos por aquí a esas dictadura.
Edit, para
#_2
0
K
14
#1
antesdarle
Pide suscripción
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Edit, para #_2