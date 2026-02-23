edición general
Dos hermanos piden 540.000 euros para intentar recuperar como hospedería el castillo del siglo XV que su padre utilizó para rituales de una secta nazi

540.000 euros. Es la cantidad que está pidiendo una inmobiliaria madrileña para que nuevos inversores participen “en la propiedad de un elemento arquitectónico único y exclusivo, el Castillo de Galve de Sorbe”, ubicado en esta pequeña localidad de Guadalajara. Los dueños del castillo, los hermanos Calle, quieren reconvertirlo en una hospedería con restaurante y habitaciones, y pasar así página del pasado más reciente: su padre dejó el castillo para que una secta con la que simpatizaba, Nueva Acrópolis, realizara ciertos rituales nazis.

5 comentarios
taSanás
qué carrusel de emociones el titular!
2 K 30
LaLaLari
#3 Algo así me pasó a mí. Fui a la primera reunión y salí de allí escopetada. Muy mal rollo.
1 K 22
LaLaLari
Los de Nueva Acrópolis me intentaron captar en la universidad con supuestas clases de filosofía clásica gratuitas.
1 K 22
Kamillerix
#2 Por las facultades de Valencia en los primeros 80's aparecían cartelitos suyos con convocatorias que nos tenían (a los antifas de entonces) mosqueados, aunque no había manera de detectarlos...
0 K 10
Un_señor_de_Cuenca
Me viene un tufillo como a posible agujero de pérdidas y que los hijos de este buen señor neonazi están tratando de amortiguar con el capital de incautos. Para rehabilitar ese castillo hace falta un pastón de unos cuantos millones de euros. Así, con el palillo en la boca diría que unos 10 milloncejos.
0 K 15

