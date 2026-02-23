Dos hermanos piden 540.000 euros para intentar recuperar como hospedería el castillo del siglo XV que su padre utilizó para rituales de una secta nazi

540.000 euros. Es la cantidad que está pidiendo una inmobiliaria madrileña para que nuevos inversores participen “en la propiedad de un elemento arquitectónico único y exclusivo, el Castillo de Galve de Sorbe”, ubicado en esta pequeña localidad de Guadalajara. Los dueños del castillo, los hermanos Calle, quieren reconvertirlo en una hospedería con restaurante y habitaciones, y pasar así página del pasado más reciente: su padre dejó el castillo para que una secta con la que simpatizaba, Nueva Acrópolis, realizara ciertos rituales nazis.