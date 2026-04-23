«Dos formas de calcular»: Trump defiende sus cálculos matemáticamente imposibles sobre los precios de los medicamentos [ENG]

El presidente Donald Trump, que contribuyó a popularizar el término «fake news», parece tener ahora un nuevo tema favorito: las “matemáticas falsas”. Durante un evento celebrado el jueves para anunciar un acuerdo con la farmacéutica Regeneron con el objetivo de reducir el coste de sus productos, Trump defendió sus afirmaciones anteriores de que los precios de los medicamentos con receta se habían reducido en más de un 100 %, algo que es matemáticamente imposible sin que los fabricantes bajen los precios a cero.