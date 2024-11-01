Estados Unidos: más de 400 hospitales en todo el país corren el riesgo de cerrar o reducir sus servicios debido a los recortes en la financiación de Medicaid [EN]

Un informe reveló que 446 hospitales corren un “riesgo elevado” de tener que reducir sus servicios o cerrar definitivamente. Según esta nueva investigación, estos hospitales atendieron a alrededor de 6,6 millones de pacientes en 2024 y emplearon a 275.000 trabajadores que atendían directamente a pacientes. “Los recortes serán devastadores para muchas personas de bajos ingresos y discapacitadas que dependen de Medicaid, además, tendrán repercusiones en los hospitales que atienden de forma desproporcionada a estas comunidades".