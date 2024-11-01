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Estados Unidos: más de 400 hospitales en todo el país corren el riesgo de cerrar o reducir sus servicios debido a los recortes en la financiación de Medicaid [EN]

Un informe reveló que 446 hospitales corren un “riesgo elevado” de tener que reducir sus servicios o cerrar definitivamente. Según esta nueva investigación, estos hospitales atendieron a alrededor de 6,6 millones de pacientes en 2024 y emplearon a 275.000 trabajadores que atendían directamente a pacientes. “Los recortes serán devastadores para muchas personas de bajos ingresos y discapacitadas que dependen de Medicaid, además, tendrán repercusiones en los hospitales que atienden de forma desproporcionada a estas comunidades".

| etiquetas: estados unidos , hospitales , cierres , one big beautiful bill , medicaid
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7 comentarios
8 2 0 K 124 SANIDAD
azathothruna #2 azathothruna
No querian gotas de socialismo de rojos comunistas?
Pues que tomen tazas o jarras de capitalismo / fascismo
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Otros 1,5 Billones de dólares para la cúpula dorada de Trump.
www.meneame.net/m/actualidad/pentagono-solicita-presupuesto-historico-

Para eso el DOGE de Musk recortó cosas superfluas
1 K 23
Dene #3 Dene
Camino de ser el paraíso tercermundista
2 K 23
Dakaira #5 Dakaira
#3 camino? Ya lo son...
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mund4y4 #6 mund4y4
En la segunda de The Pitt hacen referencia al cierre de hospitales y cómo la gente tiene que hacer 100km para llegar al hospital más cercano. Incluso mencionan que los hay que cierran los sábados.
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Doctorow #7 Doctorow
#6 Y con los ICE facilitando la labor a pacientes y profesionales de la sanidad.
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pitercio #4 pitercio
Les va a quedar un país lleno de aventura y naturaleza salvaje.
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menéame