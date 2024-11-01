RFK Jr.: «El presidente Trump tiene una forma diferente de calcular los porcentajes. Si tienes un medicamento que cuesta 600 dólares y lo reduces a 10, eso es una reducción del 600%» [ENG]  

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sorprendió a los presentes al afirmar que el presidente Donald Trump utiliza su propia forma de calcular porcentajes. El secretario compareció la mañana del miércoles ante el Comité de Finanzas del Senado, donde dijo a la senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) que el presidente, de 79 años, emplea una “forma diferente” de determinar los porcentajes para explicar las discrepancias en sus afirmaciones sobre la reducción de los precios de los medicamentos.