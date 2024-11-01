edición general
5 meneos
14 clics

RFK Jr.: «El presidente Trump tiene una forma diferente de calcular los porcentajes. Si tienes un medicamento que cuesta 600 dólares y lo reduces a 10, eso es una reducción del 600%» [ENG]  

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., sorprendió a los presentes al afirmar que el presidente Donald Trump utiliza su propia forma de calcular porcentajes. El secretario compareció la mañana del miércoles ante el Comité de Finanzas del Senado, donde dijo a la senadora Elizabeth Warren (demócrata por Massachusetts) que el presidente, de 79 años, emplea una “forma diferente” de determinar los porcentajes para explicar las discrepancias en sus afirmaciones sobre la reducción de los precios de los medicamentos.

| etiquetas: rfk , medicamentos , reducción , trump
4 1 0 K 73 actualidad
5 comentarios
4 1 0 K 73 actualidad
#1 Grahml *
Si ese es el nivel, mejor que se dedique a hablar de penes de mapache

www.meneame.net/m/actualidad/congresista-carter-rfk-jr-realmente-desea

:palm:
1 K 40
themarquesito #3 themarquesito
"Forma diferente" es una forma peculiar de decir "forma errónea"
1 K 40
#4 Leclercia_adecarboxylata
RFK Jr. invita a Trump a una discusión de besugos.
0 K 20
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Hay gente que necesita contar con los dedos, Trump tiene pinta de que contar sus manos le exige más esfuerzo del que se puede permitir.
0 K 16
Butters #5 Butters
Un gobierno lleno de nepotismo y corrupción, donde los puestos están ocupados a dedo por aquellos que le ríen la gracia al líder, e incapaces de corregirle o emitir la más mínima crítica. El nivel máximo de decadencia.
0 K 8

menéame