Dos encapuchados abandonan a su suerte a tres perros frente a la protectora de animales de León  

La Protectora de Animales de León ha compartido un vídeo donde se puede ver a dos encapuchados abandonando a tres cachorros frente a las puertas de la asociación. Los individuos fueron grabados por las cámaras de seguridad mientras encerraban en una caseta a los tres animales de apenas cuatro meses, que permanecieron toda la noche en un espacio de menos de 50 cm y sin apenas luz ni agua. A la mañana siguiente, los ladridos de los cachorros alertaron a los trabajadores, que rescataron a los animales después de una angustiosa noche encerrados...