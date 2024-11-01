edición general
Dos encapuchados abandonan a su suerte a tres perros frente a la protectora de animales de León

Dos encapuchados abandonan a su suerte a tres perros frente a la protectora de animales de León  

La Protectora de Animales de León ha compartido un vídeo donde se puede ver a dos encapuchados abandonando a tres cachorros frente a las puertas de la asociación. Los individuos fueron grabados por las cámaras de seguridad mientras encerraban en una caseta a los tres animales de apenas cuatro meses, que permanecieron toda la noche en un espacio de menos de 50 cm y sin apenas luz ni agua. A la mañana siguiente, los ladridos de los cachorros alertaron a los trabajadores, que rescataron a los animales después de una angustiosa noche encerrados...

oceanon3d #1 oceanon3d *
Pues dentro de lo peor para los chuchos ni tan mal ... tambien podían haberse quitado la capucha, acudir de día, tocar el timbre y entregarlos a la protectora sin tanta película.
5 K 52
#5 A_S
#2 #1 a lo mejor son los perros de Jhon Wick
0 K 9
Supercinexin #2 Supercinexin
"Abandonan a su suerte" no, los dejan delante de la protectora para que se hagan cargo. Hacen bien en ir encapuchados, sólo faltaría que encima de dejar al perro donde lo pueden cuidar te denunciaran y te tocase pagar multa.

El excesivo perrismo de la sociedad.
8 K 51
Fj_Bs #4 Fj_Bs
#2 Muy de acuerdo{wink}
3 K 8
Uda #6 Uda *
#2 tu sabes cómo funciona una protectora?
Con personas voluntarias que además de trabajar y atender a sus familias cuidan de esos animales que algunos sinvergüenzas abandonan.
Las protectoras viven de la voluntad de las personas que ayudan. No son perreras municipales subvencionadas.Es muy fácil pasar obligaciones y hablar por hablar.
1 K 17
#8 MyNameIsEarl
#2 tú camada , tú responsabilidad y como dice #6 no tienes ni idea de cómo funciona una protectora.
0 K 7
RamonMercader #3 RamonMercader
Denunciadlos, asi la proxima en vez de llevsrlos a la protectora acabaran en un saco en el rio
1 K 19
#7 MyNameIsEarl *
#3 entonces si te dejan sin dientes está noche, no denunciarías porque mañana por la noche te pueden romper las piernas?
0 K 7

