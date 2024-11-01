Dos años de espera para una consulta de Dermatología o más de un año para ir al traumatólogo: suben las listas en Aragón

Los aragoneses pueden llegar a esperar más de un año para ser atendidos por un traumatólogo en Alcañiz y casi dos años en una consulta de Dermatología en Teruel, según los últimos datos del Departamento de Sanidad correspondientes a septiembre de 2025. Las demoras varían de forma significativa entre hospitales y la situación ha llegado incluso a las Cortes de Aragón, donde se ha solicitado al Ejecutivo autonómico que informe a los pacientes sobre la previsión temporal “aproximada” de sus citas y de las intervenciones pendientes.
| etiquetas: dermatología , traumatólogo , aragón
Pendiente de una resonancia magnética desde hace 21 meses...ya que en la eco, que tardó 13 meses, no se vio la zona claramente
PP sigue pudriendo Aragón y la sanidad