Dos años de espera para una consulta de Dermatología o más de un año para ir al traumatólogo: suben las listas en Aragón

Los aragoneses pueden llegar a esperar más de un año para ser atendidos por un traumatólogo en Alcañiz y casi dos años en una consulta de Dermatología en Teruel, según los últimos datos del Departamento de Sanidad correspondientes a septiembre de 2025. Las demoras varían de forma significativa entre hospitales y la situación ha llegado incluso a las Cortes de Aragón, donde se ha solicitado al Ejecutivo autonómico que informe a los pacientes sobre la previsión temporal “aproximada” de sus citas y de las intervenciones pendientes.

8 comentarios
pepel #4 pepel *
Esto de los retrasos, como los cribados, es una pandemia, la pandemia Quirón. Y Teruel NUNCA ha sido de Aragón.
0 K 20
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Recientemente tuve que ir a dermatología en Gijón y tardé entre primera consulta con el médico de cabecera, consulta con el dermatólogo y última consulta (operación) con el dermatólogo para quitar un lunar: 15 días
0 K 20
pendejo1983 #6 pendejo1983
#1 7 meses en Aragón ha costado una cita con dermatología para crionizar y quitar un lunar en la cara
1 K 25
alcama #7 alcama
#1 A mí en Madrid, cita en atención primaria, 8 días, cita con el oftalmólogo, cita en 12 días (laborables).
0 K 7
#2 Archaic_Abattoir
Pueden ir a ver las obras de la nueva Romareda mientras tanto.
1 K 15
pendejo1983 #5 pendejo1983
Cada 6 meses tienen que verme 2 neurólogos distintos por cuestiones distintas. En este momento hace 15 y 19 meses de la última cita.

Pendiente de una resonancia magnética desde hace 21 meses...ya que en la eco, que tardó 13 meses, no se vio la zona claramente

PP sigue pudriendo Aragón y la sanidad
0 K 9
#3 Quillotro
Pero en Asturias gobiernan los socialcomunistas bolivarianos amigos de los etarras, de los golpistas y de los que quieren romper España, por lo que 15 días es inaceptable y el Gobierno debe dimitir y Sánchez ir a la cárcel. En cambio, en Aragón gobierna ese gran partido que es el PP, por lo que dos años es un plazo aceptable y razonable, aunque si te parece mucho puedes acudir a Quirón, donde por una módica cantidad te antenderán bastante antes...
0 K 8
Glidingdemon #8 Glidingdemon
Lo que dice el embustero de alcaspa es mentira ni en sus sueños más húmedos ocurre lo que el dice, a no ser que seas Esperancita Aguirre y te operen en la paz cerrando una planta para ti.
0 K 8

