¿Dónde nació el castellano realmente?

Una descripción con pruebas de dónde nació realmente el castellano en contraposición a las cosas que nos contaron en el colegio, con un recorrido por distintos textos antiguos que se conocen y las formas que se usaban en esos textos que pueden coincidir con lo que diferencia el latín con un castellano arcaico que empieza a tomar su propio camino.

themarquesito #3 themarquesito
Como bien apunta Linguriosa, hay una evolución continua del latín hacia las lenguas romances, que se da de manera localizada. Un buen ejemplo de que había cierta conciencia de que la lengua que se usaba no era propiamente latín se puede encontrar en el canon XVII del III Concilio de Tours (año 813), que dice así:
Et ut easdem homilias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam linguam, aut Theotiscam, quo facilius cuncti possint intelligere quae dicuntur.
Traducción: Y dichas…
#2 pandasucks
Cartularios de Valpuesta.
#1 oscarcr80
19 minutazos!!
