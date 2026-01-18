¿Dónde está Mohamed VI? Marruecos acoge su final de la Copa África, pero sin su rey (con la "r" en minúsculas)

¿Dónde está el rey Mohamed VI? Marruecos alberga su mayor acontecimiento deportivo en décadas, la Copa Africana de Naciones (CAN), y la selección marroquí tiene visos de ganar la final frente a Senegal. La CAN es además la antesala del Mundial que Marruecos organizará en 2030 junto con España y Portugal, cuya final espera acoger en el Estadio Hassan II, que será, cuando esté terminado, el más grande del mundo con un aforo de 115.000 plazas. Aun así, Mohamed VI, de 62 años, no estuvo en el partido inaugural ni ha acudido a la final.