edición general
8 meneos
24 clics
Al rey Mohammed VI de Marruecos le duele la espalda y necesita descansar [FRA]

Al rey Mohammed VI de Marruecos le duele la espalda y necesita descansar [FRA]

El rey de Marruecos, Mohamed VI, de 62 años, sufre dolores de espalda, según anunció este sábado por la noche la agencia oficial MAP, citando a su médico personal, según la prescripción del médico personal del rey, Mohamed VI necesita un periodo de reposo funcional, añadió.

| etiquetas: mohamed vi , espalda , descanso , rey , marruecos
6 2 1 K 94 actualidad
9 comentarios
6 2 1 K 94 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
Tanto estar a cuatro patas no es bueno para la espalda... :-D :-D :-D
11 K 131
#3 esbrutafio
Festival de humor y relacionada
Felipe VI, el rey europeo que más ha trabajado en 2025: Alberto de Mónaco ocupa el segundo puesto en el ranking
www.elespanol.com/corazon/casas-reales/20260105/felipe-vi-rey-europeo-
2 K 29
#9 esbrutafio
#5 Me has pillado :-D ¡Grande Quino!
0 K 13
elgranpilaf #8 elgranpilaf
Ya sabía yo que eso de trabajar cavando zanjas a la larga le iba a traer dolores de espalda
0 K 10
senador #6 senador
¿Y la noticia es...?
0 K 9
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
#6 Hay que saber leer entre lineas. :roll:
0 K 12
#2 Kuipersea
pues no será porque no le empalan bien sus amiguis los boxeadores en París
0 K 6
#4 esbrutafio
#2 « Ces douleurs au niveau du bas du dos nécessitent, selon la prescription du médecin personnel de sa majesté le roi, un traitement médical adapté et une période de repos fonctionnel »

Traducción
“Estos dolores de espalda baja requieren, según la prescripción del médico personal de su majestuosidad, el rey, un tratamiento médico adecuado y un período de descanso funcional”

Mal mirado el asunto es apasionante.
0 K 13
ctrlaltsupr1 #5 ctrlaltsupr1
#4 ¿Eres tú, Susanita? ;)
0 K 6

menéame