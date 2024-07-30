edición general
Donald Trump portada del semanal esloveno Objektiv

Donald Trump portada del semanal esloveno Objektiv  

Ataque americano en Venezuela. Diseñado por Tomato Košir.

4 comentarios
azathothruna
Como dijo Alan harper en dos hombres y medio.
Un look bueno, lastima que un tipo lo arruino para siempre
Y ahora otro, con piel naranja lo baja de nivel mas aun, si eso era posible
Top_Banana
Maravilla.
#2 JimmyTM
Muy buena, pero seguimos pensando que Trump tiene una ideología.
Todo TODO lo que está haciendo Trump es para tapar su relación con Epstein y su más que posible implicación en los asuntos que gestionaba. Por qué más que posible? Porque no para de buscar escándalos para usarlos como distracciones.
Dorito no tiene ideología.
crob
#2 Sí la tiene
Es un narcisista de manual (por decir poco, no me meto en psico o sociopatía)
Le pone el poder y la sumisión, esos son sus valores
