más visitadas
8532
clics
El tema barcos es mucho peor de lo que parece
5673
clics
Fotos de las audiciones para la serie de televisión "La Familia Addams" en 1964 [Eng]
4169
clics
Los jueces se han vuelto locos: Trabajo en un despacho familiar y dictan sentencias con IA en <24h con leyes y precedentes del Supremo INVENTADOS
2634
clics
La destrucción del paseo marítimo de Matalascañas pregona el riesgo para todo lo construido a pie de playa en Andalucía
2513
clics
Qué se sabe de Renee Nicole Good, la mujer a la que un agente de ICE mató a disparos durante una operación contra la migración irregular en Mineápolis
más votadas
534
Vox saluda que Trump prohíba a empresas comprar viviendas, pero Sumar le recuerda que lo rechazó en el Congreso
549
Donald Trump supone una amenaza a la civilización [ENG]
486
Trump necesitará el apoyo de Junts para gobernar Venezuela
419
Ana Garrido Ramos, la denunciante que hoy vive un calvario en el extranjero
458
“La DEA no aspira a erradicar el mercado de drogas, sino a administrarlo”
28
meneos
160
clics
Donald Trump portada del semanal esloveno Objektiv
Ataque americano en Venezuela. Diseñado por Tomato Košir.
|
etiquetas
:
donald trump
,
bigote
,
petroleo
,
venezuela
,
objektiv
,
eslovenia
20
8
0
K
439
politica
4 comentarios
#3
azathothruna
Como dijo Alan harper en dos hombres y medio.
Un look bueno, lastima que un tipo lo arruino para siempre
Y ahora otro, con piel naranja lo baja de nivel mas aun, si eso era posible
0
K
18
#1
Top_Banana
Maravilla.
0
K
15
#2
JimmyTM
*
Muy buena, pero seguimos pensando que Trump tiene una ideología.
Todo TODO lo que está haciendo Trump es para tapar su relación con Epstein y su más que posible implicación en los asuntos que gestionaba. Por qué
más que posible
? Porque no para de buscar escándalos para usarlos como distracciones.
Dorito no tiene ideología.
0
K
13
#4
crob
#2
Sí la tiene
Es un narcisista de manual (por decir poco, no me meto en psico o sociopatía)
Le pone el poder y la sumisión, esos son sus valores
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
