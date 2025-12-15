Donald Trump designó el fentanilo como arma de destrucción masiva por su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

“Estamos clasificando formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva”, afirmó Trump al firmar el decreto. El mandatario justificó la decisión al comparar su impacto con el de un ataque bélico. “Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo; mueren entre 200.000 y 300.000 personas cada año, que sepamos”, aseguró Trump. La orden ejecutiva instruye a distintas agencias federales a desplegar herramientas legales, financieras y operativas que hasta ahora se reservaban para escenarios vinculados al terrorismo o a amenazas químicas.
En 2024 en EEUU murieron 48 mil personas por sobredosis de opioides sintéticos, principalmente fentanillo, según esta fuente:
Last year, synthetic opioids—primarily fentanyl—accounted for 60% of all overdose deaths in the United States. That’s about 48,000 people.
El fentanilio que se fabrica y venden en farmacias en EEUU también es un arma de destrucción masiva o solo en otros países.
Sin embargo las fábricas de armamento no parece que las considere armas de destrucción masiva