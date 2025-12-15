edición general
Donald Trump designó el fentanilo como arma de destrucción masiva por su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

Donald Trump designó el fentanilo como arma de destrucción masiva por su amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos

“Estamos clasificando formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva”, afirmó Trump al firmar el decreto. El mandatario justificó la decisión al comparar su impacto con el de un ataque bélico. “Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo; mueren entre 200.000 y 300.000 personas cada año, que sepamos”, aseguró Trump. La orden ejecutiva instruye a distintas agencias federales a desplegar herramientas legales, financieras y operativas que hasta ahora se reservaban para escenarios vinculados al terrorismo o a amenazas químicas.

ochoceros #2 ochoceros
Purdue Pharma ya intentó comprar hace años su inmunidad para poder seguir con su boyante negocio de venta de opioides con receta, que es la principal vía de entrada de casi todos los yonkis yankis.

elpais.com/sociedad/2024-06-27/el-supremo-anula-el-plan-de-quiebra-de-
5
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Como siempre Trump malmetiendo y mintiendo.
0
sorrillo #1 sorrillo *
mueren entre 200.000 y 300.000 personas cada año, que sepamos

En 2024 en EEUU murieron 48 mil personas por sobredosis de opioides sintéticos, principalmente fentanillo, según esta fuente:

Last year, synthetic opioids—primarily fentanyl—accounted for 60% of all overdose deaths in the United States. That’s about 48,000 people.
www.gao.gov/blog/fentanyl-continues-be-leading-cause-overdose-deaths.-
0
thorpedo #5 thorpedo
#1 en vez de mirar para dentro del país porque existe esta plaga ( oxicodona etc ) ahora montan el teatrillo.
0
aupaatu #7 aupaatu *
Ni la heroína que destrozo varias generaciones había conseguido este calificativo.
El fentanilio que se fabrica y venden en farmacias en EEUU también es un arma de destrucción masiva o solo en otros países.
Sin embargo las fábricas de armamento no parece que las considere armas de destrucción masiva
0
Eibi6 #3 Eibi6
No dice una verdad ni intentándolo el bueno de Donaldinho
0
themarquesito #6 themarquesito
#3 No le dice la verdad ni al médico
0

