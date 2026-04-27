Dolores Vázquez, encarcelada injustamente por el caso Whanninkhof, premiada hoy por Igualdad

Vázquez fue víctima de un error judicial porque fue encarcelada en la prisión de Alhaurín El Grande injustamente durante 519 días por el asesinato de Rocío Wanninkhof en 1999, hija de su expareja Alicia Hornos, tras un juicio mediático y no pocos prejuicios por su oientación sexual. Fue absuelta al descubrirse que el asesino fue el británico residente en España Tony King.“Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer. La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me han hecho un juicio paralelo”.
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A esta pobre señora la machaco la prensa manipulando a todo el mundo, simplemente porque era borde con los periodistas y no se prestaba al show.
Eran los tiempos de Crónicas marcianas y compañía.
A esta mujer literalmente la condenaron porque todos ( sobre todo los periodistas) decidimos que alguien borde y brusco tenía que ser necesariamente una asesina hija de puta. Así de duro.
Igual que recuerdo el día que apareció la famosa colilla al lado de la otra chica en Coín. Para entonces Vázquez ya estaba libre esperando la repetición del juicio, y al anunciar la Guardia Civil que el ADN de la colilla era de hombre, y que coincidía con el de la piel bajo las uñas de Rocío...
... pues ahí sí fue fácil sumar dos y dos: un violador del tres al cuarto. El bochorno por todo lo dicho antes quedó servido.