Dolores Vázquez, encarcelada injustamente por el caso Whanninkhof, premiada hoy por Igualdad

Vázquez fue víctima de un error judicial porque fue encarcelada en la prisión de Alhaurín El Grande injustamente durante 519 días por el asesinato de Rocío Wanninkhof en 1999, hija de su expareja Alicia Hornos, tras un juicio mediático y no pocos prejuicios por su oientación sexual. Fue absuelta al descubrirse que el asesino fue el británico residente en España Tony King.“Yo siempre he creído en la justicia, pero ese día dejé de creer. La prensa vendió una imagen de mí que no era yo. Sin conocerme, me han hecho un juicio paralelo”.