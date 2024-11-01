·
Dolores Fonzi, Goya a la Mejor Película Iberoamericana: "No caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo"
"Somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror", ha declarado la cineasta al recoger el Goya por su película 'Belén'
milei
argentina
cine
goya
aborto
ultraderecha
cultura
#1
YSiguesLeyendo
fue genial su discurso. breve pero tirando a dar. fue espeluznante cuando dijo: "vengo del futuro" y empezó a advertir de permitir gobiernos de ultraderecha como está ocurriendo en la República Argentina
