Dolores Fonzi, Goya a la Mejor Película Iberoamericana: "No caigan en la trampa, la ultraderecha vino a destruirlo todo"

"Somos las películas que hacemos y en este momento el mundo se convirtió en una película de terror", ha declarado la cineasta al recoger el Goya por su película 'Belén'

YSiguesLeyendo
fue genial su discurso. breve pero tirando a dar. fue espeluznante cuando dijo: "vengo del futuro" y empezó a advertir de permitir gobiernos de ultraderecha como está ocurriendo en la República Argentina
