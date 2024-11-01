edición general
Doge le cuesta a los contribuyentes estadounidenses 10 000 millones de dólares para cubrir las vacaciones pagadas de los trabajadores, según un análisis (Eng)

Un análisis estima que la administración Trump «desperdició» miles de millones para compensar a más de 154 000 empleados federales de baja.

Jointhouse_Blues
Jamás lo hubiera imaginado, oye.
jonolulu
No era por ahorro, era por su alergia a lo público
Supercinexin
Vacaciones pagadas para los hijoputas que curraban en una agencia ultraliberal consistente en demoler lo poco de público que quedaba.
harverto
No sé para qué quiere Estados Unidos tantos recursos que no le pertenecen, lo van a malgastar igual.
