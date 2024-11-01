El Doctor Oz revela que Trump cree que el refresco podría "matar el cáncer"

Oz, actual administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), participó en el podcast Triggered de Donald Trump Jr., en un episodio titulado “Following the Healthy Brick Road”. Durante la conversación, con las palabras de Oz, Trump inicia sus comidas con dulces. “Empieza con barras de chocolate, ese frasco pequeño de dulces”, explicó. “Aprieta el botón rojo y luego llega el refresco de dieta”.