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El Doctor Oz revela que Trump cree que el refresco podría "matar el cáncer"

Oz, actual administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), participó en el podcast Triggered de Donald Trump Jr., en un episodio titulado “Following the Healthy Brick Road”. Durante la conversación, con las palabras de Oz, Trump inicia sus comidas con dulces. “Empieza con barras de chocolate, ese frasco pequeño de dulces”, explicó. “Aprieta el botón rojo y luego llega el refresco de dieta”.

| etiquetas: doctor , oz , trump , robert f. kennedy jr , cáncer , coca cola , fanta
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5 comentarios
5 1 0 K 75 actualidad
joffer #3 joffer *
Idiocracia - Los electrolitos

www.youtube.com/watch?v=NuyAOH5rZFM
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
@themarquesito sé que te va a gustar
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themarquesito #2 themarquesito
#1 Madre del amor hermoso. RFK Jr por un lado y este estafador por otro... vaya dos patas para un banco
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#4 concentrado
Esto es un EMT del otro lado del charco, ¿no? o_o
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ronko #5 ronko
#4 ¿Estúpidos Mamones Trumpistas? Si .
(Se que la M podría ser mejor)
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menéame