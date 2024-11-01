Las doce razones por las que no funciona el reciclaje de plástico

Tarde o temprano, aparece la duda incómoda: ¿sirve realmente de algo todo este esfuerzo?...Seguramente hasta muchos nos hayamos respondido con una mezcla de escepticismo y resignación “que seguramente no”. Esta sensación es cada vez más común, y los datos no ayudan a disiparla. En Europa apenas se recicla alrededor del 15 % de los plásticos, y en EEUU la cifra cae hasta el 9 %. El resto acaba incinerado, enterrado o, en el peor de los casos, disperso en el medio ambiente.
www.propublica.org/article/delusion-advanced-chemical-plastic-recyclin desde el cierre de fronteras del tercer mundo el plástico se recicla lo mismo que se usa el asfalto, como una fracción más de hidrocarburos, con otro tratamiento para proteger los catalizadores de las refinerías por materiales a mayores del plástico en sí como aditivos o residuos.