Las doce razones por las que no funciona el reciclaje de plástico

Tarde o temprano, aparece la duda incómoda: ¿sirve realmente de algo todo este esfuerzo?...Seguramente hasta muchos nos hayamos respondido con una mezcla de escepticismo y resignación “que seguramente no”. Esta sensación es cada vez más común, y los datos no ayudan a disiparla. En Europa apenas se recicla alrededor del 15 % de los plásticos, y en EEUU la cifra cae hasta el 9 %. El resto acaba incinerado, enterrado o, en el peor de los casos, disperso en el medio ambiente.