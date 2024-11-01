Doce almerienses están atrapados en Jerusalén tras el estallido de la guerra

Un grupo de vecinos de Cuevas del Almanzora permanece desde hace unas horas refugiado en el búnker de un hotel en Jerusalén tras la escalada bélica sin precedentes entre Israel e Irán. Los cuevanos habían viajado a Tierra Santa el pasado domingo para realizar el Vía Crucis. Durante su estancia visitaron Nazaret y tenían previsto volar de regreso a España este domingo, pero el estallido del conflicto ha alterado por completo sus planes y les ha obligado a permanecer en el país hasta nueva orden.
