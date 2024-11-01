edición general
7 meneos
10 clics
Doce almerienses están atrapados en Jerusalén tras el estallido de la guerra

Doce almerienses están atrapados en Jerusalén tras el estallido de la guerra

Un grupo de vecinos de Cuevas del Almanzora permanece desde hace unas horas refugiado en el búnker de un hotel en Jerusalén tras la escalada bélica sin precedentes entre Israel e Irán. Los cuevanos habían viajado a Tierra Santa el pasado domingo para realizar el Vía Crucis. Durante su estancia visitaron Nazaret y tenían previsto volar de regreso a España este domingo, pero el estallido del conflicto ha alterado por completo sus planes y les ha obligado a permanecer en el país hasta nueva orden.

| etiquetas: jerusalén , atrapados , almería , españa , israel , palestina
5 2 3 K 57 actualidad
18 comentarios
5 2 3 K 57 actualidad
Comentarios destacados:      
#3 DenisseJoel
No habían viajado a Tierra Santa, ese país no existe. Habían viajado a Israel.
10 K 144
kinz000 #6 kinz000
#3 No sé qué problema tienen siendo tan devotos seguro que su Dios los protege que salgan tranquilamente a la calle.
5 K 70
unaqueviene #8 unaqueviene
#3 Jerusalén es la capital de PALESTINA
9 K 113
#13 guillersk
#8 :troll:

Correcto.


Ahora que vayan a quedar palestinos....

:-D ¿ Palestina ataca Irán?
0 K 11
rafaLin #11 rafaLin
#3 Habían viajado a la Palestina ocupada. Que se jodan, hacer turismo en un país genocida es apoyar el genocidio.
6 K 61
#14 Tronchador.
#3 Obvio, ¿Donde afirman que es un país?
Es como si yo te digo que me voy de vacaciones a la Costa da Morte y me dices que esa región de Galicia no existe...
es.wikipedia.org/wiki/Costa_de_la_Muerte?wprov=sfla1
www.visitartierrasanta.com/que-es-la-tierra-santa/
0 K 8
#15 eldelcerro
#3 les gusta que les escupan.
1 K 26
#5 Perrota
Que se jodan, por ir al culo del mundo. A que coño van a esa putísima mierda de sitio. A dejarles unos euros para que sigan asesinando a cristianos y a palestinos?
4 K 57
Herumel #2 Herumel
#1 No se podía saber....
2 K 43
sotillo #17 sotillo
#2 #1 Serán evangelistas, no pasa nada
0 K 10
Lord_Cromwell #18 Lord_Cromwell
#17 Que va, hay un par de sacerdotes católicos comandando la expedición.
0 K 20
pitercio #7 pitercio
Es lo que tiene el turismo de aventura.
2 K 41
Zarangollo #4 Zarangollo
Dios proveerá

¿no?
1 K 23
Asimismov #16 Asimismov
Iban a hacer penitencia y se levan doble ración.
0 K 13
#9 Mengüi
Y son 12. :tinfoil:
0 K 10
vRom #12 vRom
#9 Pocos me parecen
0 K 6

menéame