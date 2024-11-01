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División Azul: los hombres que pagaron la deuda de Franco con Hitler [PODCAST]

División Azul: los hombres que pagaron la deuda de Franco con Hitler [PODCAST]  

Nieves Concostrina habla de La División Azul, un contingente de 45.500 hombres enviados por Franco a Rusia para combatir junto a Hitler y pagar así la deuda contraída por la ayuda de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil.

| etiquetas: división , azul , franco , ayuda , hitler , nazismo
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5 comentarios
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Kantinero #1 Kantinero
Hay Concostrina hay meneo
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cocolisto #4 cocolisto
Oído, desconocía que en una entrevista de Quintero a Paco de Lucía 3 meses después de la muerte del bicho, preguntado que qué mano era más importante para tocar la guitarra, contestó que la mano izquierda aporta la ductilidad y la inteligencia y la derecha ejecuta. La indignación franquista le ocasionó una paliza en Madrid con el intento de romperle los dedos.
Lo que también desconocía era que fue Churchill quien evitó que España entrara en la guerra, previo pago de sobornos a generales, de entre medio millón y 2 millones de dolares ¡ de la época !,entre ellos el general Varela y varios ministros y otros militares de "nuestro" "glorioso" ejército "nazional.
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cocolisto #2 cocolisto
Muchos eran republicanos que encontraron una forma de huir de la represión que les impedían hasta trabajar, fichados y cada dos por tres obligados a ir a comisarías y detenidos y otros tantos desertaron y que quedaron a vivir en la URSS.
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#3 ctm2000j *
#2 Cambia el "muchos" por "algunos".
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Dalit #5 Dalit
Hitker decía cuando vio a estos en acción (ojo que yo soy de extremaizquierda a la izquierda de la extrema izquierda ) que los españoles eran vagos e indisciplinados, pero que eran los únicos latinos válidos para la guerra.

Y los primeros en liberar París fueron republicanos españoles exiliados, algo que los galos no quieren acordarse. Luego el genocida de Churchil no quiso liberar España del fascismo.
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menéame