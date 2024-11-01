División Azul: los hombres que pagaron la deuda de Franco con Hitler [PODCAST]  

Nieves Concostrina habla de La División Azul, un contingente de 45.500 hombres enviados por Franco a Rusia para combatir junto a Hitler y pagar así la deuda contraída por la ayuda de la Legión Cóndor durante la Guerra Civil.
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Lo que también desconocía era que fue Churchill quien evitó que España entrara en la guerra, previo pago de sobornos a generales, de entre medio millón y 2 millones de dolares ¡ de la época !,entre ellos el general Varela y varios ministros y otros militares de "nuestro" "glorioso" ejército "nazional.
Y los primeros en liberar París fueron republicanos españoles exiliados, algo que los galos no quieren acordarse. Luego el genocida de Churchil no quiso liberar España del fascismo.