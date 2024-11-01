edición general
El divertido comentario de una mujer a Sánchez en Villanueva de la Reina: "Come un poquillo, que estás muy delgado"  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta tarde Villanueva de la Reina (Jaén), donde ha conocido el alcance de las inundaciones de los últimos días por la crecida del río Guadalquivir. Mientras saludaba a los vecinos congregados en la plaza, una mujer mayor le lanzó un consejo en voz alta que no ha pasado desapercibido: "Come un poquillo, que estás muy delgado"...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
el clásico comentario de "este niño no me come" que siempre han soltado las madres (y al final el niño Pedro Sánchez se comió a la señora). por lo demás, debe ser la primera aparición pública en años del presidente en que la gente anónima en vez de deshumanizarlo llamándole "me gusta la fruta" lo humaniza con un comentario preocupándose por su salud. cosas del pueblo cuando sí es pueblo y no un invent de los políticos para mercadear con sus votos
2 K 32
#15 concentrado
Conozco ese pueblo, y allí (como en otros muchos pueblos de España), consideran que estar rellenito es síntoma de salud. Y la verdad es que, por lo que sea, a Sánchez se le ve cada día más delgado.
0 K 20
Kantinero #11 Kantinero
#10 Despojos son los que haces tu cada vez que te banean que es todas las semanas
1 K 18
#3 encurtido
Me produce sudor frío cuando mi abuela me obligaba a repetir 2 veces platos colmados de cocido ¡para cenar!
1 K 15
#4 Cerberoh
#3 Es que no comes na'
0 K 7
Kantinero #14 Kantinero *
#10 Claro en el PSOE no tienen la cobertura protectora que tiene Montoro o la hermana de Frijolito, afortunadamente por otra parte , ladrones al talego,
0 K 11
Kantinero #9 Kantinero
Pues tiene razón, esta chupado
Bien es verdad, que una pandemia, un volcán, una Dana que le quieren colocar, un Adamuz, Un Pelucas acosando a la parienta y una Yuso acosándole a él no ayudan nada.
La culpa va a ser de los cocineros de Moncloa xD xD xD
0 K 11
#10 Febrero2027
#9 Y no olvidemos los casos de corrupción de su partido. Y que tiene a su mujer y hermano imputados.
La verdad es que es un despojo andante
0 K 7
ansiet #12 ansiet
#9 Pobrecillo
0 K 10
hazardum #6 hazardum
Pues la verdad es que si parece que esta algo delgado, así que debe hacer caso a la señora.

A una abuela siempre hay que hacerla caso.
0 K 8
Spirito #13 Spirito
Bueno, un comentario cariñoso de alguien que seguramente lo aprecia.
0 K 7
#2 Cerberoh
Raro que no le haya llevado un tupper
0 K 7
#7 Febrero2027
Vaya aspecto.
Da hasta un poco de asquete
0 K 7
#8 intotheflow
#7 Comentario empático del día.
0 K 7
SAICUB #5 SAICUB
En algunos partidos están ya viendo cerca el "que me quedo sin comer".
0 K 6

