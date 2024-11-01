El divertido comentario de una mujer a Sánchez en Villanueva de la Reina: "Come un poquillo, que estás muy delgado"  

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta tarde Villanueva de la Reina (Jaén), donde ha conocido el alcance de las inundaciones de los últimos días por la crecida del río Guadalquivir. Mientras saludaba a los vecinos congregados en la plaza, una mujer mayor le lanzó un consejo en voz alta que no ha pasado desapercibido: "Come un poquillo, que estás muy delgado"...
| etiquetas: pedro sanchez , inundaciones , andalucia , jaen , villanueva de la reina
Bien es verdad, que una pandemia, un volcán, una Dana que le quieren colocar, un Adamuz, Un Pelucas acosando a la parienta y una Yuso acosándole a él no ayudan nada.
La culpa va a ser de los cocineros de Moncloa
La verdad es que es un despojo andante
A una abuela siempre hay que hacerla caso.
Da hasta un poco de asquete