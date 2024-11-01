edición general
3 meneos
5 clics
Disturbios y cargas policiales contra miles de agricultores en pie de guerra en Bruselas: "Las reformas que se plantean son suicidas"

Disturbios y cargas policiales contra miles de agricultores en pie de guerra en Bruselas: "Las reformas que se plantean son suicidas"

"Niño con hambre, adulto enfadado". Esa es una de las frases más repetidas en las pancartas que este jueves se han visto en las calles de Bruselas, concretamente en pleno Barrio Europeo, en las protestas organizadas por el sector primario para oponerse al acuerdo de la UE con el Mercosur y a las reformas planteadas por la Comisión Europea para los agricultores. Alrededor de las instituciones unos 15.000 trabajadores del campo se han ido movilizando, con una marcha por las principales calles de la zona 'política' de la capital comunitaria.

| etiquetas: agricultores , bruselas , protestas , europa , tratado , mercosur
2 1 0 K 36 actualidad
2 comentarios
2 1 0 K 36 actualidad
#2 cybermon *
Para ser un buen policía tienes que tener un coeficiente intelectual muy bajo?
0 K 20
Andreham #1 Andreham
Ya, pero, ¿a quién vais a votar la próxima vez? ¿A los comunistas socialistas bolcheviques o a la Gente Bien de derechas que premia la Cultura Occidental y lucha contra el progresismo woke y los que dicen elle?

No podéis estar a ganar dinero y a salvar vuestra patria del debacle rojo.

Porque los que os van a salvar del debacle rojo van a mirar por sus $$, que no son los vuestros.
0 K 8

menéame