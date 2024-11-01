Disturbios y cargas policiales contra miles de agricultores en pie de guerra en Bruselas: "Las reformas que se plantean son suicidas"

"Niño con hambre, adulto enfadado". Esa es una de las frases más repetidas en las pancartas que este jueves se han visto en las calles de Bruselas, concretamente en pleno Barrio Europeo, en las protestas organizadas por el sector primario para oponerse al acuerdo de la UE con el Mercosur y a las reformas planteadas por la Comisión Europea para los agricultores. Alrededor de las instituciones unos 15.000 trabajadores del campo se han ido movilizando, con una marcha por las principales calles de la zona 'política' de la capital comunitaria.