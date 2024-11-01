edición general
Disparan a un hombre en las piernas por recriminarle que le hubiera hablado a una mujer en Badalona

Nuevo incidente con armas de fuego en Catalunya. Uno más. Esta madrugada un joven ha aparecido herido en la pierna, con como mínimo dos disparos, uno en cada gemelo, según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso ElCaso.com, en Badalona. Los Mossos d'Esquadra, tal como han confirmado fuentes oficiales, han abierto una investigación para aclarar los hechos, que, por ahora, son confusos. La víctima, que está fuera de peligro, ha tenido que ser ingresada en el hospital de Can Ruti, en Badalona, y, por ahora, no colabora con la policía

| etiquetas: badalona , disparos , hombre , piernas
elsnons #4 elsnons
No quiere hablar ni denunciar , pues que lo curen y se largue pronto.
2 K 33
#6 vGeeSiz *
hombre, es que si colabora con la policía le pegan 2 tiros más, pero no en los gemelos precisamente...

La cosa es, que hace la gente con pistola? Hay que hacer una limpieza bastante gorda en este país
1 K 21
makinavaja #10 makinavaja
#6 Si la policia se atreviera a registrar en según que sitios y a según qué personas... :-D :-D
0 K 12
Enésimo_strike #13 Enésimo_strike
#11 puede ser una pistola, una carabina, un fusil … lo que nunca será es una escopeta.
0 K 12
Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
todo parece indicar que se trata de un arma del calibre 22; por lo tanto, podría ser una escopeta

Confía en mí, soy experto armero.
0 K 12
#11 astur365_628eed2f50e0f
#7 pistola de tiro olímpico
0 K 10
elTieso #14 elTieso
Gitanos disparando a un brasileño porque le habla a una mujer. La verdad es que en algunos lugares estamos en la Edad Media y no en el siglo XXI.
0 K 11
#12 astur365_628eed2f50e0f
Huyy cuando se entere Albiol , va a hacer un vídeo en Tik Tok muy serio y enfadado. Quizás hasta hace que la GUB trabaje . Y como se enfade mucho hasta el GEIP
0 K 10
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
" La víctima, que está fuera de peligro, ha tenido que ser ingresada en el hospital de Can Ruti, en Badalona, y, por ahora, no colabora con la policía"
0 K 8
#1 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
0 K 8
Rorschach_ #3 Rorschach_
#1 Pinta a kilt.

 media
2 K 30
txutxo #8 txutxo
Pues normal, no? ¿Quién no le pega dos tiros al que se acerca a tu mujer o a una amiga para hablarle?
0 K 7
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
que pintoresco, casi exotico
0 K 6

