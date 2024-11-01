Disparan a un hombre en las piernas por recriminarle que le hubiera hablado a una mujer en Badalona

Nuevo incidente con armas de fuego en Catalunya. Uno más. Esta madrugada un joven ha aparecido herido en la pierna, con como mínimo dos disparos, uno en cada gemelo, según las primeras informaciones a las que ha tenido acceso ElCaso.com, en Badalona. Los Mossos d'Esquadra, tal como han confirmado fuentes oficiales, han abierto una investigación para aclarar los hechos, que, por ahora, son confusos. La víctima, que está fuera de peligro, ha tenido que ser ingresada en el hospital de Can Ruti, en Badalona, y, por ahora, no colabora con la policía
| etiquetas: badalona , disparos , hombre , piernas
La cosa es, que hace la gente con pistola? Hay que hacer una limpieza bastante gorda en este país
Confía en mí, soy experto armero.