Una discusión familiar acaba a tiros en Alicante y con un hombre herido de un disparo en el cuello

El último suceso se vivió este lunes por la tarde en el barrio Virgen del Carmen y se saldó con un hombre español de 47 años herido de un disparo en el cuello, aunque inicialmente no se teme por su vida. El autor es al parecer un sobrino de la víctima, un joven de unos 20 años que huyó . Según fuentes vecinales, el autor habría huido del lugar junto a otros familiares con el fin de protegerse de posibles represalias a causa del disparo. Los investigadores no descartan que incluso se haya marchado la familia fuera de la provincia.