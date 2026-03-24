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Una discusión familiar acaba a tiros en Alicante y con un hombre herido de un disparo en el cuello

Una discusión familiar acaba a tiros en Alicante y con un hombre herido de un disparo en el cuello

El último suceso se vivió este lunes por la tarde en el barrio Virgen del Carmen y se saldó con un hombre español de 47 años herido de un disparo en el cuello, aunque inicialmente no se teme por su vida. El autor es al parecer un sobrino de la víctima, un joven de unos 20 años que huyó . Según fuentes vecinales, el autor habría huido del lugar junto a otros familiares con el fin de protegerse de posibles represalias a causa del disparo. Los investigadores no descartan que incluso se haya marchado la familia fuera de la provincia.

| etiquetas: discusion , familiar , disparos , herido
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5 comentarios
4 1 0 K 36 actualidad
Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero *
Barrio Virgen del Carmen ... El antiguo Barrio de las Mil Viviendas ("las milvi"), donde derribaron el barrio entero, hicieron bloques nuevos ... pero mantuvieron a los vecinos de siempre.

Cambiaron el nombre del barrio, cambiaron las viviendas (por unas nuevas) pero los vecinos siguen los de antes ... y sus costumbres
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kastanedowski #5 kastanedowski
Es importante decir que era Español? a este nivel hemos llegado?
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lvalin #3 lvalin
Dame una G...
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
No especulemos eh?
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#1 Borgiano
Pinta a caso aislado. Circulen, por favor.
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menéame