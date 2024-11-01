edición general
Discurso Joven diputado de VOX sobre la vivienda. Compradores extranjeros de alto poder adquisitivo compran a tocateja

Este discurso de un joven de VOX explicando uno de los motivos por los que la vivienda sube, sube y sube sin que ningún partido político parece que ponga solución.

Libre_albedrío #3 Libre_albedrío *
Para una vez que dice algo con sensatez, alguien de VOX, no lo vemos bien. Uno de los motivos de la subida del precio de la vivienda, es la libertad de compra con capital extranjero. En países, con mucho recorrido en democracia, no es posible hacerlo alegremente. Tienen limites que aquí, aún no lis ponen. Espero que esté gobierno, lo cambie.
#6 Leon_Bocanegra
#3 si, eso de la compra con capital extranjero lo llevamos diciendo muchos desde hace mucho. Pero eso lo ha dicho así de pasada. Si discurso se centra básicamente en la emigracion y no ha dudado en meter la basura esa de la "reemigracion" como solución.
Es una basura de discurso.
#7 noopino
#3 un estafador, alguien que te intenta engañar, la principal es mezclar verdades y falacias.
Eso lo hace hasta los testigos de Jehová cuando vienen a mi casa.
Vaya canal basura....
#1 Leon_Bocanegra
Que puta basura de discurso!
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Pues hoyga también habrá que echarle un ojo, o dos a los vendedores
maspipinobreve #5 maspipinobreve *
Ningún problema con la compra extranjera, cuando llegue el momento designación de enemigos, encarcelamiento, confiscación de bienes y degollamientos, que me lo dijo un personaje histórico que no me acuerdo si era ruso o francés.
Democrito #8 Democrito
¿Alguien sabe si en algún país de la UE han conseguido limitar la compra de viviendas por parte de empresas o de personas no residentes? Si hay alguno nos vendría bien copiarles.
#9 lectordigital
#8 Creo que Holanda..
Libre_albedrío #4 Libre_albedrío
