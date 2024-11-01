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El director de presupuesto de la Casa Blanca, Vought, se niega a informar a los senadores sobre el costo de la guerra contra Irán (ENG)

Vought afirmó que la Casa Blanca está trabajando en una solicitud de fondos adicionales para la defensa, pero se negó a ofrecer una estimación de cuánto ha costado la guerra a los contribuyentes hasta el momento, indicando a los legisladores que los costos "fluctúan" día a día. Cuando el senador Jeff Merkley (demócrata por Oregón) le preguntó si la administración ya había gastado 50 mil millones de dólares en el conflicto, como han indicado algunos informes de los medios, Vought respondió: "No quisiera hacer ninguna afirmación al respecto ".

| etiquetas: usa , guerra , irán , dólares , senado
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7 comentarios
13 3 0 K 181 actualidad
maxxcan #1 maxxcan
Vought no es la empresa de la serie de The Boys? Casualidad? :tinfoil: :tinfoil:
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Habrá que enviar al DOGE de Musk a revisar esas cuentas que para eso se creó, no?
0 K 20
#3 Albarkas *
Masacrar a inocentes y provocar la ruina a millones de personas les importa a todos una mierda. Pero que les salga baratito. Eso sí...
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Andreham #4 Andreham
Los precios varían cada día, pero lo ya gastado debe estar ya facturado.

A menos que tengas algún tipo de facturación mágica en la que te facturan al final del periodo haciendo una estimación lol
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Dene #5 Dene
Si alguien pensaba que en USA el SEnado controlaba al gobierno, que sepa que no, que es al revés
La republica bananera de america s
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#6 bibubibu
Espero que tengan que gastar cuatro veces más que esa cantidad, sería bueno para todos los demás.
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SMaSeR #7 SMaSeR
El Patriota no tiene que dar explicaciones a nadie.
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menéame