El director de presupuesto de la Casa Blanca, Vought, se niega a informar a los senadores sobre el costo de la guerra contra Irán (ENG)

Vought afirmó que la Casa Blanca está trabajando en una solicitud de fondos adicionales para la defensa, pero se negó a ofrecer una estimación de cuánto ha costado la guerra a los contribuyentes hasta el momento, indicando a los legisladores que los costos "fluctúan" día a día. Cuando el senador Jeff Merkley (demócrata por Oregón) le preguntó si la administración ya había gastado 50 mil millones de dólares en el conflicto, como han indicado algunos informes de los medios, Vought respondió: "No quisiera hacer ninguna afirmación al respecto ".