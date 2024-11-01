El director del FBI, Kash Patel, defiende la redada en el colegio electoral en el condado de Fulton en medio de las críticas. (Eng)

Patel ha defendido públicamente la legalidad de la reciente redada del FBI en el Fulton County Election Hub de Georgia, donde se incautaron boletas y registros electorales relacionados con las elecciones de 2020, afirmando que la orden judicial fue legítima y justificada. www.meneame.net/story/fbi-hace-redada-centro-electoral-condado-fulton-
Ahora me la juego y resuelvo el panel: La versión oficial seguro que demuestra de manera indubitada e inequívoca que en las elecciones de 2020 hubo fraude en ese condado y Trump no perdió sino que ganó.
El por qué han guardado las pruebas durante seis años y por qué quedan cosas de las elecciones de 2020 y no de las de 2024 es un misterio que no alcanzo a comprender, pero seguro que nos explican Y con eso la ley para que el gobierno federal se haga con el control de las elecciones ya tiene soporte.