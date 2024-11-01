El diputado de VOX, Manuel Mariscal, presente en las reuniones sobre cómo tapar la corrupción de Revuelta: "Nos arrastra a todos"

Los audios internos de Vox no solo revelan cómo se hablaba de “liquidar” Revuelta para cerrar una crisis incómoda, sino que colocan a Manuel Mariscal, uno de los principales diputados del partido de extrema derecha, en el centro de las reuniones donde se discutía el destino del dinero recaudado para las víctimas de la DANA.
| etiquetas: diputado , vox , mariscal , dana , revuelta , corrupción
No sé qué consecuencias legales puede haber para el partido (me extrañaría que alguna) pero tengo claro que electorales ninguna.