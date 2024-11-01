edición general
33 meneos
39 clics
El diputado de VOX, Manuel Mariscal, presente en las reuniones sobre cómo tapar la corrupción de Revuelta: "Nos arrastra a todos"

El diputado de VOX, Manuel Mariscal, presente en las reuniones sobre cómo tapar la corrupción de Revuelta: "Nos arrastra a todos"

Los audios internos de Vox no solo revelan cómo se hablaba de “liquidar” Revuelta para cerrar una crisis incómoda, sino que colocan a Manuel Mariscal, uno de los principales diputados del partido de extrema derecha, en el centro de las reuniones donde se discutía el destino del dinero recaudado para las víctimas de la DANA.

| etiquetas: diputado , vox , mariscal , dana , revuelta , corrupción
28 5 0 K 294 politica
5 comentarios
28 5 0 K 294 politica
oghaio #2 oghaio
Este es conocido por sus preguntas al presidente de RTVE. El “pobre” sale siempre escaldado. Esta es la última: m.youtube.com/watch?v=BaPTKkeiyTA
1 K 35
Cuñado #1 Cuñado
Que no se preocupen, que no van a perder un puto voto. Uno no se hace votante de Vox a base de pensar.
1 K 24
#5 DenisseJoel
Es enternecedor ver cómo intentan razonar de manera inteligente, predecir las consecuencias de sus acciones, etc.
0 K 11
#3 txepel
El único tonto que donó a Revuelta pensando que el dinero era para los afectados por la DANA está indignadísimo con este tema.

No sé qué consecuencias legales puede haber para el partido (me extrañaría que alguna) pero tengo claro que electorales ninguna.
0 K 10
pabscon #4 pabscon
Suerte que juez peinado va a poner orden aqui
0 K 7

menéame