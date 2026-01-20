edición general
Un diputado marroquí acusa de "magia negra" a Senegal y pide la detención del árbitro de la final de la Copa África

Un diputado marroquí acusa de "magia negra" a Senegal y pide la detención del árbitro de la final de la Copa África

Mohamed Simou respaldó a la Federación marroquí, quien decidió tomar acciones legales ante la CAF y la FIFA por la reanudación del encuentro tras la retirada de Senegal. Más información: Marruecos y un 'autoboicot' que daña su imagen para 2030: la Copa África que colapsó entre tretas y una final caótica

Sr.No
Estos son la clase de aliados que EEUU quiere.
Katos
#3 tiene se dice tiene.
Sr.No
#8 por ahora cedieron con el consejo de paz, saben que en el pasado le han sacado rédito.
mente_en_desarrollo
Se dice "magia racializada" ¬¬
MoñecoTeDrapo
#4 subo a "tecnología suficientemente avanzada racializada" :-D
Katos
mancantao
CharlesBrowson
al cigala mandaba yo con una toballa para poner en vereda a toda esa caterva.
pitercio
Magia afrodescendiente de alto contraste.
UNX
El pensamiento mágico es una lacra que impide a las sociedades avanzar, y en África saben mucho de eso.
manzitor
WoW, ese es el nivel...
Chinchorro
#1 ¿Qué? Aquí se le entregan medallas al mérito a vírgenes y a santos de madera.

www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/noticias/ministro-interior-en
txutxo
Hala! Para que nos quejemos de los diputados de aquí.
Druidaferal
Bueno. Según me han contado les han tirado hasta plátanos, lo más bonico que les han dicho es monos.
No quiero ni pensar lo que va a pasar con todos esos que intentan cruzar Marruecos a las puertas de España... La mitad se quedan en el sahara
