La Diputación de Bizkaia cree que uno de cada cinco menas acogidos son mayores de edad

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha cifrado hoy en un centenar los menas que acoge la institución foral y sospecha que han cumplido ya la mayoría de edad. Etxanobe ha criticado que en el territorio no se realicen las pruebas de edad y ha pedido más implicación a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Etxanobe ha alertado que estas personas mayores están ocupando plazas destinadas a los menores, "afectando muy negativamente al sistema, a las personas trabajadoras del sistema" y también a los menores "autóctonos"
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Pero la opinión de esta señora es irrelevante. Si no se aportan informes médico-científicos no es mas que otra cuñada mas opinando
y claro que hay estimaciones, pero eso son, estimaciones, no hechos objetivos.
de todos modos, un cargo publico con la relevancia y presupuesto que maneja esta señora, lo que tiene que hacer es ir a la institucion que tiene que solucionar este problema a pedir que se solucione, y no al diario del PNV a quejarse y generar una opinión publica que ya sabemos por donde va...
No son estigmas, es un hecho que vienen sin documentos y que algunos, muchos o pocos, mienten sobre su edad para poder recibir unas prestaciones concretas, que, por cierto, para mi, esta bien y se han de ofrecer.
No son estigmas, marruecos, de donde provienen muchos de ellos, no facilita datos ni acepta devoluciones.
Cuando te quejas en un diario, quizas puede ser por que quien tiene que hacer esa tarea no la realiza y no te delega.