La Diputación de Bizkaia cree que uno de cada cinco menas acogidos son mayores de edad

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha cifrado hoy en un centenar los menas que acoge la institución foral y sospecha que han cumplido ya la mayoría de edad. Etxanobe ha criticado que en el territorio no se realicen las pruebas de edad y ha pedido más implicación a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Etxanobe ha alertado que estas personas mayores están ocupando plazas destinadas a los menores, "afectando muy negativamente al sistema, a las personas trabajadoras del sistema" y también a los menores "autóctonos"