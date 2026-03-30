edición general
10 meneos
11 clics
La Diputación de Bizkaia cree que uno de cada cinco menas acogidos son mayores de edad

La Diputación de Bizkaia cree que uno de cada cinco menas acogidos son mayores de edad

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha cifrado hoy en un centenar los menas que acoge la institución foral y sospecha que han cumplido ya la mayoría de edad. Etxanobe ha criticado que en el territorio no se realicen las pruebas de edad y ha pedido más implicación a la Fiscalía y a la Policía Nacional. Etxanobe ha alertado que estas personas mayores están ocupando plazas destinadas a los menores, "afectando muy negativamente al sistema, a las personas trabajadoras del sistema" y también a los menores "autóctonos"

| etiquetas: vizcaya , menores , menas , mayores , edad
8 2 2 K 81 actualidad
12 comentarios
8 2 2 K 81 actualidad
Comentarios destacados:    
crycom #1 crycom
Y de los otros cuatro tiene no tienen pruebas y tampoco dudas.
4 K 41
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Uno dicen...ja, ja, ja.
2 K 33
Dene #4 Dene
Seguramente alguno habrá
Pero la opinión de esta señora es irrelevante. Si no se aportan informes médico-científicos no es mas que otra cuñada mas opinando
1 K 22
MyNameIsEarl #5 MyNameIsEarl *
Lo de mena en el titular..... Vomitimo. Puto Deia creando odio , desde tiempos inmemoriales. Y sobre la noticia, muy de acuerdo con #4
0 K 7
#8 Mutiko30
#5 Son MEnoresNoAcompañados. Cual es el problema? Como quieres llamarles?
0 K 7
vvega #6 vvega
#4 Mucho mejor que haya un 20% que no sean y se acojan a que haya un 20% que sean menores y los dejemos tirados en la calle.
0 K 10
#9 Mutiko30
#4 Bueno, esta señora tendra informes de los trabajadores que trabajan con estas personas y que estimaran que un señor de 20 años no tienen que compartir espacio con un niño de 12, simplemente por que su pais de origen se niegue a facilitar sus datos.
0 K 7
Dene #10 Dene *
#9 normalmente el ifas no mezcla "niños" con "adolescentes creciditos" en los recursos. normalmente
y claro que hay estimaciones, pero eso son, estimaciones, no hechos objetivos.
de todos modos, un cargo publico con la relevancia y presupuesto que maneja esta señora, lo que tiene que hacer es ir a la institucion que tiene que solucionar este problema a pedir que se solucione, y no al diario del PNV a quejarse y generar una opinión publica que ya sabemos por donde va...
0 K 12
#12 Mutiko30
#10 No los mezcla, siempre y cuando sepa su edad no? y hay es donde radica el problema.

No son estigmas, es un hecho que vienen sin documentos y que algunos, muchos o pocos, mienten sobre su edad para poder recibir unas prestaciones concretas, que, por cierto, para mi, esta bien y se han de ofrecer.
No son estigmas, marruecos, de donde provienen muchos de ellos, no facilita datos ni acepta devoluciones.

Cuando te quejas en un diario, quizas puede ser por que quien tiene que hacer esa tarea no la realiza y no te delega.
0 K 7
#11 Beltza01
#4 Los estándares que usan no tienen en cuenta que han podido estar mal alimentados y no les han crecido los huesos según la edad. Por ejemplo.
0 K 7
DrEvil #7 DrEvil
¡No me digas que han puesto a Fernando Simón a llevar eso ahora!
0 K 9
#2 chema79
Prueba del Carbono14 y a perejil.
0 K 6

menéame