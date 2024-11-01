Dios y el bitcoin: por qué algunos cristianos promueven las criptomonedas en la iglesia (Eng)

Con el auge de las criptomonedas, ha surgido una subcultura cristiana en torno a las monedas digitales, y algunos pastores defienden que el bitcoin es compatible con la Biblia. Janet, una agente inmobiliaria de la zona de Nashville, comentó a su marido y a un invitado que participaba en un programa el 9 de febrero que esperaba cerrar la venta de más casas para poder comprar bitcoins a un precio más bajo. «Esto es lo que llamamos "rebajas"», dijo. “Comprar en las caídas. Si alguna vez has oído hablar del mundo del bitcoin, este es el momento”