edición general
2 meneos
2 clics

Dios y el bitcoin: por qué algunos cristianos promueven las criptomonedas en la iglesia (Eng)

Con el auge de las criptomonedas, ha surgido una subcultura cristiana en torno a las monedas digitales, y algunos pastores defienden que el bitcoin es compatible con la Biblia. Janet, una agente inmobiliaria de la zona de Nashville, comentó a su marido y a un invitado que participaba en un programa el 9 de febrero que esperaba cerrar la venta de más casas para poder comprar bitcoins a un precio más bajo. «Esto es lo que llamamos "rebajas"», dijo. “Comprar en las caídas. Si alguna vez has oído hablar del mundo del bitcoin, este es el momento”

| etiquetas: bitcoin , pastores , iglesia , dios , jesucristo , especulación , criptomonedas
2 0 0 K 39 actualidad
4 comentarios
2 0 0 K 39 actualidad
Skiner #3 Skiner *
Porque estan acostumbrados a contar milongas a sus seguidores que se las traguen sin rechistar y con entusiasmo. :troll:
1 K 27
HeilHynkel #2 HeilHynkel
Pues yo tampoco veo mucha diferencia entre una criptomoneda y una bula.
0 K 20
Gry #4 Gry
El valor de tanto de Dios como del Bitcoin dependen de la Fé de sus seguidores. :hug:
0 K 19
#1 DonaldBlake
¿Porque creen en cualquier cosa?
0 K 8

menéame