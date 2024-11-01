edición general
La Diócesis de Getafe aparta a un cura tras un nuevo caso de abusos a menores

Se trata del cuarto caso que sale a la luz en esta diócesis madrileña, en la que también se han recibido acusaciones contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. La Diócesis de Getafe apartó el pasado mes de agosto a uno de sus sacerdotes por un nuevo caso de pederastia, según un portavoz del obispado. Tal y como ha desvelado El País, el sacerdote estaría implicado en abusos sexuales contra un joven de 17 años, antiguo alumno del seminario en el que trabajaba.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Cuatro casos, nada nuevo estando la iglesia por medio.
cocolisto #3 cocolisto
Creo que a quien había que separar es a los niños de sus padres,Sabiendo cómo está el mundo eclesiástico,un nido de pederastas.hay que ser irresponsable o un meapilas irredente para dejar a tus hijos con esa banda de desalmados con faldones.
Top_Banana #2 Top_Banana
Los mejores curas peredastas... Los de Madrid.
#4 Setis
Pero le aparta definitivamente, o le aparta a una diócesis donde todavía no le conozcan?
#5 La_fruta_de_ayuso
Es una epidemia, efecto llamada, ven que ahí los protegen y les dan bufet libre de pollitas y culitos y ellos están como si fuera neverland
