La Diócesis de Getafe aparta a un cura tras un nuevo caso de abusos a menores

Se trata del cuarto caso que sale a la luz en esta diócesis madrileña, en la que también se han recibido acusaciones contra el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza. La Diócesis de Getafe apartó el pasado mes de agosto a uno de sus sacerdotes por un nuevo caso de pederastia, según un portavoz del obispado. Tal y como ha desvelado El País, el sacerdote estaría implicado en abusos sexuales contra un joven de 17 años, antiguo alumno del seminario en el que trabajaba.