"Su dinero es nuestro recurso": las autoridades rusas están interesadas en los ahorros de los rusos (ING)

Desde la guerra en Ucrania, el ahorro de los ciudadanos rusos se ha vuelto clave para financiar la economía rusa ante el cierre de mercados occidentales. Autoridades sugieren movilizar esos fondos, lo que expertos interpretan como riesgo de confiscación o congelación. Con déficit récord y falta de financiación externa, el Estado vería los depósitos como reserva. Esto genera desconfianza, fuga de capitales y presión sobre el sistema financiero, pudiendo agravar la crisis económica.
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Desde el inicio de la SVO en Ucrania, los ahorros de los ciudadanos rusos se han convertido prácticamente en la única fuente de financiación para la economía rusa, ya que los mercados de capital occidentales se han cerrado a las empresas rusas debido a las sanciones antirrusas. Hasta 2022, las empresas rusas tenían acceso a préstamos occidentales, incluidos los basados en ahorros de ciudadanos europeos y estadounidenses, pero esto ya no
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Era pasearse por Riga o Tallin y ver los coches rusos, cristales tintados, guardaespaldas comprando en tiendas de lujo y en general cambiando rublos por euros. O la misma escena en La Costa Brava o Baleares
Hoy, con la guerra deben tenerlos más apretados. Una inflación de la hostia, unos intereses brutales y la imposibilidad de sacar pasta del país..
Pues mira, que le den las gracias a Putin y a disfrutar de lo votado
Aquí en el mundo guai, nadie está interesado por mis ahorros