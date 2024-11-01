"Su dinero es nuestro recurso": las autoridades rusas están interesadas en los ahorros de los rusos (ING)

Desde la guerra en Ucrania, el ahorro de los ciudadanos rusos se ha vuelto clave para financiar la economía rusa ante el cierre de mercados occidentales. Autoridades sugieren movilizar esos fondos, lo que expertos interpretan como riesgo de confiscación o congelación. Con déficit récord y falta de financiación externa, el Estado vería los depósitos como reserva. Esto genera desconfianza, fuga de capitales y presión sobre el sistema financiero, pudiendo agravar la crisis económica.