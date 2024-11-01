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Dime de qué equipo eres y te diré si ves 'El Hormiguero' o 'La Revuelta': así varían las audiencias ante Barça, Madrid y Atleti

Analizamos los datos de audiencia de 'La Revuelta' y de 'El Hormiguero' para comprobar cuánta verdad hay en eso de que el fútbol de Champions causa un impacto notable en los registros de los programas de RTVE y Antena 3. Además, descubrimos qué equipo quita más público a David Broncano y Pablo Motos en los días que coinciden en emisión. ¿Los fans de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' son más del Atlético de Madrid, del F.C. Barcelona o del Real Madrid?

| etiquetas: el hormiguero , la revuelta , tv , audiencias , barça , madrid , atleti
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
Thornton #1 Thornton
Spoiler: los del Hormiguero son más madridistas :roll:
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lonnegan #2 lonnegan
#1 Para sorpresa de nadie
4 K 59
devilinside #9 devilinside
#2 En tu caso deberías preguntarte sobre el Sporting y el Oviedo, que igual tampoco te llevas sorpresas :hug:
0 K 11
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#1

Y admiradores de Torrente. :shit:
4 K 79
josde #14 josde *
#4 Esos son los del Atlético de Madrid, :-D
1 K 29
#5 kreator
#1 no me dirás que son votantes de PP y vox también... sorpresas una detrás de otra
6 K 90
Thornton #6 Thornton
#5 ¡¡¡Noooo...!!! No sé de dónde sacas esa asociación... xD xD xD
1 K 30
lonnegan #10 lonnegan
#5 Salvo honrosas excepciones como el amigo @Ze7eN
0 K 11
Ze7eN #17 Ze7eN
#10 El Hormiguero, PP/VOX, el club que compró durante décadas a los árbitros e Israel, es todo lo que está mal en este mundo.
0 K 17
josde #13 josde
#1 Y los del Barsa ven Horizontes. :troll:
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#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
A los inceles que les gusta saber cuánto follan otros al mes son del equipo de la Revuelta :troll:
1 K 29
Rogue #12 Rogue *
Soy del Livorno y del St Pauli. Anda chulito, encasíllame.
1 K 24
D303 #15 D303
#12 Rojillo :troll:
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CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
deberia ir en ciencia

xD xD
1 K 17
#16 JanSolo
La pregunta interesante es saber cuanta gente a la que no le gusta el futbol ve cada uno de ellos.
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devilinside #8 devilinside
Interesante estudio. Espero con ansiedad que hagan otro sobre los que escuchan heavy, reggetón y canción melódica y de qué programa son más seguidores
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D303 #11 D303
Yo soy del Northampton Saints y no veo la televisión. :-D
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#18 Donlixo
Porque claro, no hay más equipos en España...y la posibilidad de que no seas de ninguno hace que le explote la cabeza al redactor...
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menéame