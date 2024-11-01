Dime de qué equipo eres y te diré si ves 'El Hormiguero' o 'La Revuelta': así varían las audiencias ante Barça, Madrid y Atleti

Analizamos los datos de audiencia de 'La Revuelta' y de 'El Hormiguero' para comprobar cuánta verdad hay en eso de que el fútbol de Champions causa un impacto notable en los registros de los programas de RTVE y Antena 3. Además, descubrimos qué equipo quita más público a David Broncano y Pablo Motos en los días que coinciden en emisión. ¿Los fans de 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' son más del Atlético de Madrid, del F.C. Barcelona o del Real Madrid?