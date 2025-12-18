Lo que dijo (y lo que no) Abascal sobre “desinfectar” el Palacio de Congresos de Plasencia

Partidos como Unidas por Extremadura interpretaron que se refería a Robe Iniesta, el líder de Extremoduro, porque justo un día antes del acto de Vox en el que Abascal dijo esto, se celebró en el mismo recinto un homenaje al cantante tras su muerte.
"Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios" (Levítico 19:34)
Pero llegar allí justo al día siguiente del acto de robe y decir eso, es entonces una cagada en el discurso.
Y en cualquier caso, sigue siendo la referencia clasista habitual de desprecio de la extrema derecha hacia la gente de izquierdas que tampoco debe ser tolerada.