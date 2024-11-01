edición general
3 meneos
43 clics
De la dieta Dukan a la keto: cuando la gordofobia se disfraza de salud en la renovada fiebre por lo 'fitness'

De la dieta Dukan a la keto: cuando la gordofobia se disfraza de salud en la renovada fiebre por lo 'fitness'

¿Recuerdas el método Dukan? Alcanzó una gran popularidad en la década de los 2010, cuando el nutricionista y dietista francés Pierre Dukan publicó el libro La dieta Dukan. En él explicaba un modo de alimentación alto en proteínas y bajo en carbohidratos. La Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas lo desaconsejó por ser "ineficaz, fraudulento y potencialmente peligroso". De hecho, el colegio de médicos francés expulsó en 2014 al autor de esta dieta.

| etiquetas: dietética , salud , gordofobia , dukan , keto , gluten , fitness
3 0 1 K 62 salud
6 comentarios
3 0 1 K 62 salud
Gadfly #2 Gadfly
Ya cuando he leído en el titular m lo de ma gordofobia he pensado que era una puta mierda de artículo. Pero luego cuando he leído : "Seguimos asociando delgadez con salud y gordura con enfermedad, cuando no siempre es así, subraya la experta" lo he confirmado.
4 K 44
GeneWilder #6 GeneWilder
En “gordofobia” he dejado de leer.
0 K 10
Tontolculo #1 Tontolculo
La dieta keto es prima hermana de la dieta del pollo y el pan
0 K 10
Gadfly #3 Gadfly
#1 a mí me gusta más la teto
2 K 26
#4 Borgiano
¿El ayuno intermitente también es malo?
0 K 8
Tontolculo #5 Tontolculo
#4 a veces sí, a veces no
1 K 20

menéame