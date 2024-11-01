De la dieta Dukan a la keto: cuando la gordofobia se disfraza de salud en la renovada fiebre por lo 'fitness'

¿Recuerdas el método Dukan? Alcanzó una gran popularidad en la década de los 2010, cuando el nutricionista y dietista francés Pierre Dukan publicó el libro La dieta Dukan. En él explicaba un modo de alimentación alto en proteínas y bajo en carbohidratos. La Asociación Española de Dietistas-Nutricionistas lo desaconsejó por ser "ineficaz, fraudulento y potencialmente peligroso". De hecho, el colegio de médicos francés expulsó en 2014 al autor de esta dieta.