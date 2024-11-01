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Dibuja un caballo y ponlo a correr
Dibuja un caballo, según tu habilidad, ponlo a galopar en la pradera con el resto. Si haces click en un caballo salta.
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#3
Metabarón
Caballo? Ahí hay hasta un puto dinosaurio dibujado.
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#1
Pacman
Ale, ya podéis perder tiempo esta tarde
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#2
BastardWolf
#1
es gracioso cuando pintas al caballo tullido
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#6
ElRelojero
El mío no corre se desliza
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#7
BastardWolf
#6
eso es porque has usado el mismo color para todas las partes. El negro es para el cuerpo, el verde para las patas traseras y el morado para las delanteras
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#4
ronko
Que nos conocemos, la cosa va de caballos, no de falos.
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#5
BastardWolf
#4
alaaaa, ya me has hecho entrar otra vez a ver que pasa si dibujo un nardo
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#8
ingenierodepalillos
#5
Es mucho más gracioso hacer un ciempiés humano.
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#9
BastardWolf
#8
uy no se si eso me saldra, no tengo mucha mano dibujando
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