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Dibuja un caballo y ponlo a correr

Dibuja un caballo y ponlo a correr

Dibuja un caballo, según tu habilidad, ponlo a galopar en la pradera con el resto. Si haces click en un caballo salta.

| etiquetas: caballo , gradient , horse
6 0 0 K 63 ocio
9 comentarios
6 0 0 K 63 ocio
Metabarón #3 Metabarón
Caballo? Ahí hay hasta un puto dinosaurio dibujado.
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Pacman #1 Pacman
Ale, ya podéis perder tiempo esta tarde xD
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BastardWolf #2 BastardWolf
#1 es gracioso cuando pintas al caballo tullido
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ElRelojero #6 ElRelojero
El mío no corre se desliza
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BastardWolf #7 BastardWolf
#6 eso es porque has usado el mismo color para todas las partes. El negro es para el cuerpo, el verde para las patas traseras y el morado para las delanteras
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ronko #4 ronko
Que nos conocemos, la cosa va de caballos, no de falos. :roll:
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BastardWolf #5 BastardWolf
#4 alaaaa, ya me has hecho entrar otra vez a ver que pasa si dibujo un nardo
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ingenierodepalillos #8 ingenierodepalillos
#5 Es mucho más gracioso hacer un ciempiés humano.;)
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BastardWolf #9 BastardWolf
#8 uy no se si eso me saldra, no tengo mucha mano dibujando
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menéame