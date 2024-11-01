edición general
El diario de Merer: logística de la construcción en Guiza [ENG]

A través del diario de Merer podemos conocer cómo él y el visir Ankhhaf gestionaban la logística de la construcción en tiempos de Khefrén. Merer era un cargo medio egipcio con rango de inspector (sḥḏ), responsable de un equipo de 40 hombres. Hoy sería lo que llamamos jefe de logística, encargado del transporte de la piedra blanca que se usaba en Guiza traída desde el sur. Merer levaba un registro de sus actividades, que se conservaron en unos papiros en Wadi al Jarf. Este diario empieza en el año 37 de reinado de Khefrén y cubre cinco meses.

themarquesito #1 themarquesito
Siempre habrá gente con conspiranoias varias, pero cosas como el diario de Merer, las canteras, materiales de construcción, etc nos permiten conocer cómo se construían las pirámides, con buen nivel de precisión sobre ciertos asuntos concretos
#2 pandasucks
Los extraterrestres nos enseñaron la gestión de proyectos
