Diario italiano califica de terrorismo LGTB el beso en la nuca que el director del concierto de Año Nuevo en Viena dio a su compañero sentimental [ITA]

"El famoso Concierto de Año Nuevo ha sido secuestrado por la ideología LGTB. El director del concierto Yannick Nézet-Séguin, abiertamente gay, besó en la nuca a su compañero sentimental, el violinista Pierre Tourville, durante la interpretación de la Marcha de Radetzky, una sinfonía obligada cada año. (...) Esto tiene un mensaje político dispuesta a normalizar la homosexualidad pero ha sido disruptivo por muchos motivos. Primero porque ha tenido lugar en un templo de la tradición vienesa (...) lo que es terrorismo puro y un acto violento".