Diario italiano califica de terrorismo LGTB el beso en la nuca que el director del concierto de Año Nuevo en Viena dio a su compañero sentimental [ITA]

"El famoso Concierto de Año Nuevo ha sido secuestrado por la ideología LGTB. El director del concierto Yannick Nézet-Séguin, abiertamente gay, besó en la nuca a su compañero sentimental, el violinista Pierre Tourville, durante la interpretación de la Marcha de Radetzky, una sinfonía obligada cada año. (...) Esto tiene un mensaje político dispuesta a normalizar la homosexualidad pero ha sido disruptivo por muchos motivos. Primero porque ha tenido lugar en un templo de la tradición vienesa (...) lo que es terrorismo puro y un acto violento".

skaworld
Va me tiro un triple sin mirar, no se que me da que este diario piensa que bombardear un pais y secuestrar a su presidente es "legalidad internacional" y besar a tu pareja "terrorismo".
Leclercia_adecarboxylata
#3 Curiosamente no tanto:
lanuovabq.it/it/attacco-usa-in-venezuela-lillusione-che-a-risolvere-si

Ammesso che un fine sia legittimo - come l’abbattimento di un regime criminale che estende i suoi danni anche al di fuori dei confini nazionali - è lecito qualsiasi mezzo per raggiungere l’obiettivo, inclusa la violazione delle più elementari norme di diritto internazionale?

La risposta non può che essere negativa.
skaworld
#6 home no tanto... a uno le dice ¿Acaso el fin justifica los medios? y en otro directamente le llama "terrorismo" a darle un beso a tu pareja... amos igual... el mismo tratamiento... no hay... Y uno incluye bombardeo y muertos y otro un beso entre adultos con consentimiento xD
Leclercia_adecarboxylata
#7 Sí, es cierto, se hacen demasiadas preguntas para algo tan obvio como lo de EEUU y demasiadas pocas preguntas para calificar de violencia un beso en la nuca.
unocualquierax
#3 #9
Estáis equivocados. Resulta que este periódico, cuando habla del autor del artículo, lo ridiculiza, curioso :
"... Quienes lo leen y lo escuchan hablan maravillas de él, pero solo en su presencia...
... Ha escrito nueve monografías (ocho ensayos y un libro de ficción) y un diccionario. Estos libros, si se consumen con moderación, son más eficaces que la melatonina...
... calcula haber conocido a varios miles de personas. Ninguna de ellas, hasta la fecha, ha presentado una denuncia en su contra..."

Parece que lo han publicado para poder reírse de él.
Leclercia_adecarboxylata
#10 Eso espero.

Acabo de ver la página que dices. Igual el autor no se ha dado cuenta...

Aunque igual ha sido con ¿simpatía? lo que han escrito ya que el diario está lleno de artículos religiosos.
unocualquierax
#14
Pues igual ha sido con simpatía, pero una simpatía un poco rara. Vamos, a mí me cabrearía.
skaworld
#8 creo q nop... goto #7

Uno es un problema de "formas" q incluye muertos y el otro es directamente un acto terrorista porque esa persona tenia una pareja del mismo sexo
Pontecorvo
#11 ¿Cómo que de formas si ni las actas presentaron? xD xD Hablo de legalidad.
Pontecorvo
#3 Sin mirar y has fallado. La misma legitimidad tenía Maduro en gobernar que los yankis a hacer lo del otro día.
NoMeVeas
#8 El mismo Trump ha dicho que Marina no tiene el apoyo de Venezuela y por eso va a (intentar) tirar de la vicepresidenta.

Si el partido de Maduro no tuviese apoyo, se lo hubiese dado a una mujer que esta feliz y deseosa de ser una marioneta
chavi
#8 Igualito, oiga.

Y Delcy, ¿ Que opinas ?
Leon_Bocanegra
Estás cosas nos pasan por dejar que esta gentuza salga del armario. Antes los homófobos de mierda disimulaban, estaban escondidos, últimamente están muy creciditos. La derechusma vomita su odio sin pudor, sin esconderse. Están orgullosos de ser unos hijos de puta.
chavi
#4 Ala, ya estamos con la superioridad moral... :troll: :troll: :troll:
Andreham
Qué jartá subnormalidades se lee por parte de gentuza de mierda que está podrida de odio, ains.
2 K 26
chavi
#2 Pues ya nos vale ir acostumbrándonos... la distopía cada vez está más cerca.
Leclercia_adecarboxylata
Il bacio gay scambiato non da due comparse qualsiasi, ma da due attori del Concerto allora è volutamente e consapevolmente omicida: uccide la tradizione, il portato culturale più sanamente occidentale, la nobilità, il pudore, il decoro – tre anime proprie del Concerto di Capodanno e dei Wiener – e soprattutto la fede cattolica di un Paese e di un Continente.

:shit:
euacca
Si es que ya no se puede hacer nada. En tiempos de Mussolini había más libertaz.
