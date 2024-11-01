El día que Clinton admitió públicamente que había mantenido relaciones sexuales con una becaria de la Casa Blanca [ENG]  

Bill Clinton había negado haber mantenido relaciones sexuales con una becaria pero el ADN encontrado en un vestido fue una prueba definitiva. El 17 de agosto de 1998 Bill Clinton emitió por televisión un discurso a todo EEUU en el que reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la señorita Lewinsky, lo consideró un error y asumió toda la responsabilidad. Reconoció haber engañado a las personas, incluída su esposa.
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La civilización avanza. Hoy vivimos en un mundo mejor.
Y todavía la mujer defendiendo al tío.
No hay por donde cogerlos.
Trump es el remate, sin duda.
¿Os imaginais la de veces que nos han negado rumores y en realidad nos están mintiendo a la cara y ha colado?