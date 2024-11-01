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El día que Clinton admitió públicamente que había mantenido relaciones sexuales con una becaria de la Casa Blanca [ENG]

El día que Clinton admitió públicamente que había mantenido relaciones sexuales con una becaria de la Casa Blanca [ENG]  

Bill Clinton había negado haber mantenido relaciones sexuales con una becaria pero el ADN encontrado en un vestido fue una prueba definitiva. El 17 de agosto de 1998 Bill Clinton emitió por televisión un discurso a todo EEUU en el que reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la señorita Lewinsky, lo consideró un error y asumió toda la responsabilidad. Reconoció haber engañado a las personas, incluída su esposa.

| etiquetas: bill , clinton , relación , sexual , lewinsky
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9 comentarios
2 1 0 K 32 cultura
itfish #4 itfish
Un presidente tuvo que dimitir por haber tenido relaciones sexuales consensuadas con una adulta, otro presidente con pruebas claras de haber tenido relaciones sexuales con menores puede estar bombardeando países sin ningún problema.
2 K 27
#9 mstk
#4 ¿Que presidente tuvo que dimitir por haber tenido relaciones sexuales consensuadas con una adulta?
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Nube_Gris #6 Nube_Gris
Aquello casi paralizó el mundo y el presidente que tiene hoy sale en los papeles de Epstein como un pederasta y no pasa nada.

La civilización avanza. Hoy vivimos en un mundo mejor. <:(
2 K 26
#8 Grahml
#6 Curiosamente Clinton también sale en los archivos Epstein.

Y todavía la mujer defendiendo al tío.

No hay por donde cogerlos.

Trump es el remate, sin duda.
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#2 Leclercia_adecarboxylata
¿Os imaginais a un presidente admitiendo un error y pidiendo perdón? ¿Y uno de EEUU?

¿Os imaginais la de veces que nos han negado rumores y en realidad nos están mintiendo a la cara y ha colado?
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pitercio #7 pitercio
Mintió a la cara y específica y rotundamente a todo el mundo y cuando le pillaron con pruebas irrefutables, sale el colega a decir que lo sentía mucho porque no estuvo bien.
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#1 KaBeKa
La corrida con mas recorrido de toda la historia... y lo mejor el remate: una mamada no es tener relaciones. Épico.
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makinavaja #3 makinavaja
Hay que reconocer que le echó un par... :troll:
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devilinside #5 devilinside
#3 ¿De polvos?
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menéame