edición general
39 meneos
54 clics
Epstein, Clinton, Monica Lewinsky: así destruyó Netanyahu el proceso de paz (y culpó a Arafat)

Epstein, Clinton, Monica Lewinsky: así destruyó Netanyahu el proceso de paz (y culpó a Arafat)

Con su criminal "trampa de miel", el pederasta atrapó a varios presidentes de EEUU para beneficio de Israel. Como a Trump. En una entrevista con Al Jazeera en 2011, Miller hizo una “admisión dolorosa” de que EE.UU. era responsable parcial del colapso, al actuar como “abogado de Israel” en lugar de ser un mediador neutral. Uno de los principales negociadores israelíes, Shlomo Ben-Ami, ministro de Asuntos Exteriores: “Camp David no fue ‘la oportunidad perdida para los palestinos’, y si yo fuera un palestino, habría rechazado Camp David también”.

| etiquetas: epstein , clinton , lewinsky , netanyahu , arafat , israel , palestina , trump
32 7 0 K 286 actualidad
6 comentarios
32 7 0 K 286 actualidad
joffer #2 joffer
“Yo creo que atraparon a varios presidentes de Estados Unidos usando a Jeffrey Epstein. Y no solo se trató de sexo, también está el asunto del dinero. ¿De dónde venía el dinero? Todo está detenido por lo de Gaza. Y creo que los israelíes tienen al gobierno de Estados Unidos cautivo por lo que pasó con Epstein. Rupert Murdoch, el periódico de Murdoch The Wall Street Journal, sacó lo de la tarjeta de cumpleaños que Trump le envió a Epstein. ¿De dónde piensas que lo sacaron? No creo que Trump quiera seguir con esta guerra, o el genocidio. Creo que son los israelíes los que lo frenan”.
1 K 24
me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
Clinton creyó que era la oportunidad propicia y reunión a Arafat y Barak en Camp David. Pero esta vez, el palestino no cedió como había hecho en Oslo y sus interlocutores terminaron culpándolo de haber rechazado una “generosa oferta” y de no estar realmente dispuesto a hacer la paz.

Ese es uno de los grandes argumentos de la propaganda israelí: en su narrativa, una y otra vez Tel Aviv ha presentado propuestas razonables que los palestinos siempre declinaron, y en Camp David de nuevo dejaban…   » ver todo el comentario
1 K 23
powernergia #3 powernergia
Y que aún haya que discutir con algunos la responsabilidad de Israel en todo esto.

Desde que se encargaron de matar a su propio primer ministro, ya nunca han querido negociar nada, solo quieren imponerse por la fuerza eliminando a los palestinos.
2 K 21
#4 lordban
#3 Israel es un país, un constructo, no tiene responsabilidad realmente. Lo que está detrás son personas, muchas, algunas muy poderosas, todas trabajando en conjunto y unidas por algo que va más allá del dinero o el interés personal. Y nadie dice el nombre para no parecer nazi.
0 K 5
#6 Equidislate
Da mucho miedo la facilidad que tienen algunos para hacer el mal en este mundo, hasta llegar al genocidio, y sin consecuencias.
0 K 8

menéame