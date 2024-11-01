La DGT va actualizar el examen teórico incluyendo contenidos en vídeo

Los futuros conductores que se examinen deberán identificar riesgos de conducción a través de vídeos que muestran situaciones reales de tráfico, lo que permitirá evaluar su capacidad para anticiparse y tomar decisiones seguras más allá de la memorización de normas. España adopta este cambio siguiendo la estela de otros países como Alemania, Bélgica, Francia, Finlandia, Letonia y Reino Unido