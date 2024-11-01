La DGT va actualizar el examen teórico incluyendo contenidos en vídeo

Los futuros conductores que se examinen deberán identificar riesgos de conducción a través de vídeos que muestran situaciones reales de tráfico, lo que permitirá evaluar su capacidad para anticiparse y tomar decisiones seguras más allá de la memorización de normas. España adopta este cambio siguiendo la estela de otros países como Alemania, Bélgica, Francia, Finlandia, Letonia y Reino Unido
Un puto subnormal circula a 110 por el carril central de la autopista estando libre el derecho y no se quita ni pa dios.
Elija la respuesta correcta:
A-Cagarse en todos sus putos muertos, darle las luces y a ver si se da cuenta.
B-Pasarle por el carril izquierdo, dejando de esa manera libre el derecho tontamente.
C-Que la guardia civil de trafico haga su puto trabajo y le meta una multa de la hostia y le quite 6 puntos por retrasado.
B empieza correctamente, pero el final es incorrecto. Al pasarle debes volver tú al carril de circulación, por lo que no se queda libre.
C es incorrecta. La sanción por circular por un carril de adelantamiento es de hasta 200€, más pérdida de 4 puntos solo en el caso de que resulte evidente que el circular incorrectamente tiene detrás la intencionalidad de acosar a otro conductor.