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Un devastador incendio arrasa las cocheras de los autobuses urbanos de Burgos y calcina la mitad de la flota

Un incendio originado de madrugada en el interior de una de las naves devasta el complejo y calcina más de 30 autobuses

| etiquetas: transporte , movilidad , autobús , burgos
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7 comentarios
10 2 1 K 115 actualidad
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Y no son electricos ninguno.
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javibaz #4 javibaz
#2 eran.
2 K 38
reivaj01 #6 reivaj01 *
#2 #4 Tenían motores de combustión y así han terminado.
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woody_alien #5 woody_alien
se trasladaron todos los efectivos del Parque de Bomberos con dos camiones autobomba, una autoescala y dos vehículos auxiliares.

Todos los efectivos de Burgos por la noche son dos bombas, una escalera y un par de todoterrenos. :palm:
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#1 El_dinero_no_es_de_nadie
#0 Esa es muro de pago, mejor descartarla y envia otra que esté en abierto.
Hay muchas más fuentes
www.diariodeburgos.es/noticia/z1818163d-0f9f-417c-badef1e018ce8b04/202
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ixo #3 ixo
Buen momento para renovar la flota a electricos, con el dinero del seguro. 8-D
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Aokromes #7 Aokromes
En este sentido, y a pesar de que se han podido sacar de la nave varios de los vehículos estacionados antes de ser pasto de las llamas, el incendio ha calcinado más de una treintena de autobuses. Esto es, casi la mitad de la flota municipal.

ostras que pocos autobuses tenia burgos no?
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menéame