“Deus lo vult”:la dimensión religiosa de la guerra del fin del mundo

“Deus lo vult” —Dios lo quiere— fue el grito que recorrió Europa cuando en 1095 el papa Urbano II llamó a la Primera Cruzada. Aquella consigna, invocada por multitudes convencidas de combatir en nombre de Dios, sintetizaba la lógica de una guerra en la que la política, el territorio y el poder aparentaban servir a la fe de Cristo. Casi un milenio después, el eco de aquel grito parece reaparecer en el discurso de ciertos sectores del poder occidental.Las declaraciones públicas de ciertos dirigentes vinculados al poder estadounidense reflejan esa
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Deus vult (en latín: ‘Dios lo quiere’)
We the people tal como está escrito en el encabezado (Preámbulo) de la Constitución de EE.UU.
MDCCLXXV 1775 en números romanos ¿Será por el inicio de la guerra de Independencia de los Estados
Yehweh -- Jesús en hebreo.
La serpiente de JOIN, or DIED / Únete o muere Caricatura política de Benjamin Franklin de la década de… » ver todo el comentario
Escudo de armas de la Orden del Santo Sepulcro, en el que se puede ver el lema Deus lo vult Dios lo quiere en latín vulgar.