La deuda pública creció un 5% en 2025 hasta rozar los 1,7 billones de euros, aunque bajó en relación al PIB

El país se ve obligado a emitir deuda pública cada año para poder financiarse, ya que con lo que ingresa -principalmente por impuestos- no le resulta suficiente para asumir el nivel de gasto público. Al incurrir en déficit público año a año, se ve obligado a emitir deuda para poder cubrir esa brecha.

bronco1890 #3 bronco1890
Patadón pa alante y el que venga detrás que arree
Pertinax #1 Pertinax
El milagro español.
SVSRTZ #4 SVSRTZ
Pues como todos los países que son potencia. Irrelevante.
Alakrán_ #5 Alakrán_
#4 Me imagino que llevas décadas gastando todos los años más de los que ingresas.
SVSRTZ #6 SVSRTZ
#5 Por suerte la gestión de la economía de un país no funciona igual a la economía personal.
#7 detectordefalacias
#5 yo lo que hago con la deuda es preguntarme porque se endeuda cada gobierno.

Porque yo una deuda como la de la pandemia, que sirvió para realizar un rescate directo a las familias, la puedo respetar, una deuda como la del rescate a la banca sin embargo...

No obstante estoy de acuerdo contigo en que no es sostenible, como no la es la de USA, Francia, Alemania, Italia, Japón... El capitalismo te invita a jugar con dinero del futuro y eso eventualmente petará.

Los mismos bancos tienen una reserva de líquido del 1%, todo el sistema es un enorme castillo de naipes a un soplido mal echado del derrumbe
#2 miraqueereslinda *
El resultado es que cada año es más el dinero de los impuestos el que se destinan a pagar la deuda.

Ya el año pasado fueron cifras récord, 42.000 millones: www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2025/08/19/68a44fcf21efa097098b4

Este año se prevé que la cifra se aumente hasta los 45.000 millones de euros.

Y todo esto teniendo en cuenta que el incremento porcentual en la recaudación fiscal, atribuido en gran medida a las subidas y nuevos impuestos implementados durante el…   » ver todo el comentario
