La deuda pública creció un 5% en 2025 hasta rozar los 1,7 billones de euros, aunque bajó en relación al PIB

El país se ve obligado a emitir deuda pública cada año para poder financiarse, ya que con lo que ingresa -principalmente por impuestos- no le resulta suficiente para asumir el nivel de gasto público. Al incurrir en déficit público año a año, se ve obligado a emitir deuda para poder cubrir esa brecha.
| etiquetas: deuda pública , gasto público , déficit
Porque yo una deuda como la de la pandemia, que sirvió para realizar un rescate directo a las familias, la puedo respetar, una deuda como la del rescate a la banca sin embargo...
No obstante estoy de acuerdo contigo en que no es sostenible, como no la es la de USA, Francia, Alemania, Italia, Japón... El capitalismo te invita a jugar con dinero del futuro y eso eventualmente petará.
Los mismos bancos tienen una reserva de líquido del 1%, todo el sistema es un enorme castillo de naipes a un soplido mal echado del derrumbe
Ya el año pasado fueron cifras récord, 42.000 millones: www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2025/08/19/68a44fcf21efa097098b4
Este año se prevé que la cifra se aumente hasta los 45.000 millones de euros.
Y todo esto teniendo en cuenta que el incremento porcentual en la recaudación fiscal, atribuido en gran medida a las subidas y nuevos impuestos implementados durante el… » ver todo el comentario