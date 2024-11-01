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La deuda de EEUU sobrepasa los 39 billones de dolares y enfila los 40 [ENG]
La deuda nacional superó los 39 billones de dólares el martes, sumándose a una creciente lista de hitos de billones de dólares que se han producido a un ritmo exponencial.
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:
eeuu
,
deuda
,
guerra
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#5
mmlv
La izquierda siempre igual, gastando más de lo que ingresa
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#9
Supercinexin
#5
No te enteras, los progres siempre haciendo demagogia: Trump es estatista, o sea socialista, como Hitler, o sea de izquierdas.
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#2
Io76
Lo acabaremos pagando sus colonias
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#4
azathothruna
Parece que solo lo cobraremos esclavizando a los carepalida
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#1
Mediorco
*
Para ponerlo en contexto. En su momento en 2001 pusieron el grito en cielo cuando la deuda se puso en 2 billones de dólares.
La deuda pública de españa son 1.7 billones de euros.
En reddit los americanos están que trinan.
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K
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#10
pepel
#0
dupe:
www.meneame.net/story/deuda-nacional-estados-unidos-supera-39-billones
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#7
Pitchford
*
No la va a pagar, así que le da igual. Va a hacer un default cuando le venga mejor y santas pascuas. China, toma nota. Espero que a los bancos españoles y europeos y los fondos de pensiones no les afecte demasiado.. No se si esta posibilidad estará en los tests de estrés..
Edit: acabo de ver que Japón es el mayor tenedor de deuda usa, delante de UK y China. No entiendo lo de Japón, con la tremenda deuda pública que tiene. Que amortice ¿no?
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#6
Milmariposas
Dar la gestión de la pasta de su país al zanahorio es tirarla a un pozo sin posibilidad de recuperarla. Total, no es suya.
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#8
manzitor
Pues como se le tuerza algo a los US, el petrodólar por ejemplo, tienen un serio problema.
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#3
mariopg
a mí me preocuparía deber 1000€, si ya debes 40 billones, deber 400, me la sudaría bastante
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La deuda pública de españa son 1.7 billones de euros.
En reddit los americanos están que trinan.
Edit: acabo de ver que Japón es el mayor tenedor de deuda usa, delante de UK y China. No entiendo lo de Japón, con la tremenda deuda pública que tiene. Que amortice ¿no?