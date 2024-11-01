edición general
6 meneos
10 clics
La deuda de EEUU sobrepasa los 39 billones de dolares y enfila los 40 [ENG]

La deuda de EEUU sobrepasa los 39 billones de dolares y enfila los 40 [ENG]

La deuda nacional superó los 39 billones de dólares el martes, sumándose a una creciente lista de hitos de billones de dólares que se han producido a un ritmo exponencial.

| etiquetas: eeuu , deuda , guerra
6 0 1 K 66 actualidad
10 comentarios
6 0 1 K 66 actualidad
mmlv #5 mmlv
La izquierda siempre igual, gastando más de lo que ingresa
3 K 71
Supercinexin #9 Supercinexin
#5 No te enteras, los progres siempre haciendo demagogia: Trump es estatista, o sea socialista, como Hitler, o sea de izquierdas.
0 K 20
Io76 #2 Io76
Lo acabaremos pagando sus colonias  media
1 K 23
azathothruna #4 azathothruna
Parece que solo lo cobraremos esclavizando a los carepalida
0 K 20
Mediorco #1 Mediorco *
Para ponerlo en contexto. En su momento en 2001 pusieron el grito en cielo cuando la deuda se puso en 2 billones de dólares.

La deuda pública de españa son 1.7 billones de euros.

En reddit los americanos están que trinan.
0 K 18
#7 Pitchford *
No la va a pagar, así que le da igual. Va a hacer un default cuando le venga mejor y santas pascuas. China, toma nota. Espero que a los bancos españoles y europeos y los fondos de pensiones no les afecte demasiado.. No se si esta posibilidad estará en los tests de estrés..
Edit: acabo de ver que Japón es el mayor tenedor de deuda usa, delante de UK y China. No entiendo lo de Japón, con la tremenda deuda pública que tiene. Que amortice ¿no?
0 K 16
Milmariposas #6 Milmariposas
Dar la gestión de la pasta de su país al zanahorio es tirarla a un pozo sin posibilidad de recuperarla. Total, no es suya.
0 K 12
manzitor #8 manzitor
Pues como se le tuerza algo a los US, el petrodólar por ejemplo, tienen un serio problema.
0 K 11
#3 mariopg
a mí me preocuparía deber 1000€, si ya debes 40 billones, deber 400, me la sudaría bastante
0 K 8

menéame