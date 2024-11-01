La deuda nacional de Estados Unidos supera los 39 billones de dólares apenas semanas después de que comenzara la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán [ENG]

La deuda nacional superó un récord de 39 billones de dólares el miércoles, un hito que ocurre apenas semanas después del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. La cifra sin precedentes refleja las prioridades conflictivas de la administración, que van desde la aprobación de una ley fiscal masiva y el aumento del gasto en defensa y la aplicación de inmigración, hasta intentar reducir la deuda, algo que Donald Trump prometió tanto como candidato como presidente.