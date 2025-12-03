Detienen al anestesista de la clínica dental de Alzira en la que murió una niña de 6 años

La Policía Nacional ha detenido este miércoles por la mañana al anestesista de la clínica dental de Alzira en la que murió una niña de seis años tras recibir un tratamiento hace dos semanas. Se le imputan los delitos de homicidio, lesiones, contra la salud pública y omisión del deber de socorro, aunque la investigación continúa abierta.