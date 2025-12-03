edición general
Detienen al anestesista de la clínica dental de Alzira en la que murió una niña de 6 años

Detienen al anestesista de la clínica dental de Alzira en la que murió una niña de 6 años

La Policía Nacional ha detenido este miércoles por la mañana al anestesista de la clínica dental de Alzira en la que murió una niña de seis años tras recibir un tratamiento hace dos semanas. Se le imputan los delitos de homicidio, lesiones, contra la salud pública y omisión del deber de socorro, aunque la investigación continúa abierta.

#2 Hynkel *
Falta la detención, o al menos la imputación de la dueña de la clínica por operar sin licencia para hacer tratamientos con anestesia. El anestesista no ha podido hacer lo que le ha salido de los cojones por su cuenta.
