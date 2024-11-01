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Detenidos en Sri Lanka 22 monjes budistas con más de 100 kilos de cannabis tras un viaje a Tailandia

Detenidos en Sri Lanka 22 monjes budistas con más de 100 kilos de cannabis tras un viaje a Tailandia

Veintidós monjes budistas fueron detenidos este domingo al aterrizar en el aeropuerto internacional de Colombo, procedentes de Tailandia, con 110 kilos de kush, una potente variedad de cannabis, según las autoridades de Sri Lanka. El grupo regresaba de unas vacaciones de cuatro días en Bangkok cuando fue interceptado en un control de Aduanas. Todos los detenidos son monjes esrilanqueses y, en su mayoría, jóvenes estudiantes procedentes de templos de distintas zonas del país. El viaje, además, habría sido financiado por un empresario cuya ide...

| etiquetas: monjes budistas , sri lanka , kush , cannabis , doble fondo , equipaje , tailandia
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10 comentarios
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cocolisto #2 cocolisto
Desde luego para unos cuantos "viajes"tenían.
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#4 A_S
Así alcanza cualquiera el Nirvana
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devilinside #3 devilinside
Dejad a los monjes que camelen como ellos camelan
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josde #9 josde
Como se iban a poner los monjes rezando a buda y fumando porros.
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#1 PerritaPiloto
Un buen viaje a Tailandia.
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pitercio #6 pitercio *
No tenía yo esa percepción de Tailandia como potencia agrícola.
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woody_alien #7 woody_alien
El camino del THC.
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devilinside #5 devilinside *
De la misma noticia: "El caso no es aislado. El año pasado, en ese mismo aeropuerto, una ciudadana británica de 21 años fue detenida tras llegar desde Bangkok con 46 kilos de droga". Me parece que se han venido un poco arriba o que el redactor de la noticia no tiene ni puta idea del uso de la coma
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josde #10 josde
#5 Se las habrá comido, hay tanta hambre por el mundo. xD
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#8 Donlixo
Se ve que los monjes de ahora son más "flojitos" que los de antes y necesitan ayuda para alcanzar el Nirvana...
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menéame