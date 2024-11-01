Detenidos en Sri Lanka 22 monjes budistas con más de 100 kilos de cannabis tras un viaje a Tailandia

Veintidós monjes budistas fueron detenidos este domingo al aterrizar en el aeropuerto internacional de Colombo, procedentes de Tailandia, con 110 kilos de kush, una potente variedad de cannabis, según las autoridades de Sri Lanka. El grupo regresaba de unas vacaciones de cuatro días en Bangkok cuando fue interceptado en un control de Aduanas. Todos los detenidos son monjes esrilanqueses y, en su mayoría, jóvenes estudiantes procedentes de templos de distintas zonas del país. El viaje, además, habría sido financiado por un empresario cuya ide...