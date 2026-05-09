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Detenidos un padre y sus hijos en Vitoria por extorsionar a un menor con un vídeo en el que salía desnudo

Detenidos un padre y sus hijos en Vitoria por extorsionar a un menor con un vídeo en el que salía desnudo

Los arrestados son dos menores de 17 y 16 años y su padre, de 35 años y con antecedentes policiales, todos ellos de nacionalidad española. Los arrestados exigieron a la víctima, menor de edad, que les entregara dinero y oro bajo la amenaza de publicar un vídeo donde aparecía desnudo. Este pasado mes de febrero, un menor, de 16 años, entró en contacto con un antiguo compañero de clase, de 15 años y nacionalidad española, y le exigió que le entregara una cantidad de dinero, si no difundiría un vídeo que grabó hace aproximadamente dos años...

| etiquetas: vitoria , delincuencia , extorsión
6 1 0 K 122 Sucesos
3 comentarios
6 1 0 K 122 Sucesos
Mark_ #1 Mark_
Grabar a un menor desnudo, amenazar, agredir, chantajear, extorsionar... ¿Se han dejado algo para luego?
4 K 72
Pertinax #2 Pertinax
#1 Inducción al delito e incumplimiento del deber de protección, así a ojo.
Padre del año.
0 K 18
#3 Pitchford
Por suerte ha intervenido el padre, un mayor de edad, que espero que se lleve la condena propia y la que le correspondería a cada uno de sus hijos si fueran mayores de edad. Un tres por uno.
1 K 36

menéame