Detenidos un padre y sus hijos en Vitoria por extorsionar a un menor con un vídeo en el que salía desnudo

Los arrestados son dos menores de 17 y 16 años y su padre, de 35 años y con antecedentes policiales, todos ellos de nacionalidad española. Los arrestados exigieron a la víctima, menor de edad, que les entregara dinero y oro bajo la amenaza de publicar un vídeo donde aparecía desnudo. Este pasado mes de febrero, un menor, de 16 años, entró en contacto con un antiguo compañero de clase, de 15 años y nacionalidad española, y le exigió que le entregara una cantidad de dinero, si no difundiría un vídeo que grabó hace aproximadamente dos años...