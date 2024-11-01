edición general
Detenido por violar a su hija de 20 años en la plaza de la Llotja de Lleida

El presunto autor, de 40 años, fue arrestado por la Guardia Urbana cuando la agredía en presencia de otro hijo de 8 años. Los Mossos abren una investigación

Mediorco #1 Mediorco
Joder, hay gente que merece la horca.
Uda #2 Uda
Pero...

Qué monstruosidad es esto???
#3 Visca *
Apesta a recurrente, la verdad. Hay que estar muy cómodo violando a tu hija para hacerlo con público, y mas aún para hacerlo en un lugar público. Una comodidad que solo la cotidianidad puede darte...
themarquesito #4 themarquesito
#3 Mucho público no habría a las 3, aunque fuese un lugar público.
#5 Visca *
#4 En primera linea había un chaval de 8 años, y un poco mas atrás al menos una pareja de urbanos.
