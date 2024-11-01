·
9310
clics
Ya no se cortan manipulando: el ejemplo de hoy en El Economista
6578
clics
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
4603
clics
La directora de cine Paula Ortiz da el pregón en Zaragoza y lo que dice deja a la alcaldesa, del PP, con esta cara
4910
clics
Medir las audiencias de la televisión con audímetros en pleno 2025 es como seguir comunicándose con código morse, pero lo contrario sería revelar una verdad incómoda
5446
clics
Israel obliga a Greta Thunberg dormir en una celda infestada de chinches y le obligan a sostener banderas para hacerle fotos como trofeo de guerra (eng)
671
Estudio de Harvard expone el impacto mortal de los hospitales controlados por el capital privado
637
Israel se anuncia en Google para difamar a Greta Thunberg con propaganda oficial
623
Lo que la radio contó y la tele no mostró: el homenaje a Palestina en San Mamés
390
Protesta multitudinaria en Marruecos en apoyo a los palestinos y contra los lazos con Israel
516
El desplazamiento de los palestinos en Gaza por la ofensiva de Israel es "un hecho sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial"
Detenido por violar a su hija de 20 años en la plaza de la Llotja de Lleida
El presunto autor, de 40 años, fue arrestado por la Guardia Urbana cuando la agredía en presencia de otro hijo de 8 años. Los Mossos abren una investigación
lleida
violacions
actualidad
#1
Mediorco
Joder, hay gente que merece la horca.
0
K
11
#2
Uda
Pero...
Qué monstruosidad es esto???
0
K
11
#3
Visca
*
Apesta a recurrente, la verdad. Hay que estar muy
cómodo
violando a tu hija para hacerlo con
público
, y mas aún para hacerlo en un lugar público. Una comodidad que solo la cotidianidad puede darte...
0
K
6
#4
themarquesito
#3
Mucho público no habría a las 3, aunque fuese un lugar público.
0
K
20
#5
Visca
*
#4
En primera linea había un chaval de 8 años, y un poco mas atrás al menos una pareja de urbanos.
1
K
16
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Qué monstruosidad es esto???